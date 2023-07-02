Полная версия Eternal Return выйдет на ПК в Steam 20 июля ©

Kakao Games и Nimble Neuron сообщили, что Eternal Return официально выйдет из раннего доступа в июле этого года. Eternal Return 1.0 является кульминацией многолетних отзывов, тестирования и разработки и будет выпущена 20 июля 2023 года.

В Eternal Return, доступной с октября 2020 года в раннем доступе, игроки сражаются лицом к лицу в уникальной многопользовательской онлайн-зоне. Бойцам предлагается использовать различные боевые стратегии и обширный список персонажей, прежде чем уйти победителем — как единственный выживший.

Eternal Return 1.0 — идеальная отправная точка для новых игроков, чтобы окунуться в игру, или вернувшихся игроков, чтобы узнать, что нового, после 70 крупных обновлений и 9 сезонов растущего контента. Kakao Games и Nimble Neuron сосредоточились на улучшении этой любимой MOBA и превращении ее в игру, о которой игроки всегда знали.

Весь опыт был перестроен с нуля, гарантируя, что он будет максимально оптимизирован, особенно обход, который игроки в раннем доступе просили разработать. Обновление Eternal Return 1.0 также включает в себя множество новых функций, которые связывают игроков с игрой, как никогда раньше. Игроки смогут исследовать невероятный мир острова Люмия, как никогда раньше.