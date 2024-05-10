Сюжетная игра-головоломка от первого лица Eternal Threads выйдет на PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One и Switch в конце мая

Сюжетная игра-головоломка от первого лица Eternal Threads выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch 23 мая, объявили издатель Secret Mode и разработчик Cosmonaut Studios.

Версии Eternal Threads для PlayStation 4 и Xbox One изначально планировалось выпустить вместе с версией для ПК (Steam) 19 мая 2022 года, но затем были отложены за девять дней до выпуска. Хотя версия для Switch всегда планировалась, версии для PlayStation 5 и Xbox Series анонсированы недавно.

Eternal Threads — это однопользовательская сюжетная игра-головоломка от первого лица, в которой рассказывается о манипуляциях временем, выборе и последствиях. В качестве оперативника, которому поручено искоренить искажения во временном потоке, вас отправили на север Англии в мае 2015 года, где шесть человек погибли в результате пожара в доме. Вам запрещено просто тушить пожар, поэтому вы должны вместо этого манипулировать решениями, сделанными соседями по дому за неделю до пожара, чтобы все они пережили это событие.

С самого начала у вас есть свобода и полная власть исследовать семидневную шкалу времени до пожара. Вы можете просматривать и изменять важные события всей недели столько раз, сколько захотите, и в любом порядке. Некоторые решения окажут лишь незначительное влияние на временную шкалу, перемещая объекты по дому или раскрывая более глубокие истории и секреты. Однако серьезные изменения переписывают временную шкалу, изменяя существующие события, добавляя новые события и даже полностью заменяя другие события.