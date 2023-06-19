Авторы экшен-игры про свидания Eternights анонсировали демоверсию для Steam в новом трейлере ©

Сегодня разработчик Studio Sai выпустил новый трейлер своей предстоящей "экшн-игры про свидания" Eternights.

Трейлер короткий, но нам не нужно видеть так много, учитывая, что сегодня вечером мы увидим гораздо больше. Это потому, что в трейлере анонсируется демоверсия, которая будет выпущена на фестивале "Играм быть" 19 июня.

Демонстрация будет совместима с Steam Deck и будет включать аудио на английском, японском и корейском языках.

Вы можете посмотреть трейлер ниже. Вдохновение Persona здесь определенно не держится в секрете.

Мы уже знаем, что Eternights выйдет для PC, PS5 и PS4 21 сентября, дата релиза была объявлена на PC Gaming Show несколько дней назад.