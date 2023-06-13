Новый трейлер японского экшена со свиданками Eternights ©

Во время PC Gaming Show 2023 мы смогли увидеть Eternights, экшен-симулятор свиданий для PC, PlayStation 4 и PS5. Трейлер подтвердил дату выхода: 21 сентября 2023 года. Ранее игра была отложена.

Eternights - это игра, объединяющая боевую механику и симулятор свиданий в условиях апокалипсиса. Во время отсрочки разработчики объясняли, что "в Eternights представлена стремительная боевая система в реальном времени с разнообразными возможностями, такими как элементарные атаки, идеальные уклонения, парирование, специальные способности и боевые навыки Конфиданта, которые могут оказаться слишком сложными для многих игроков. Поэтому команда приложила все усилия, чтобы улучшить пользовательский интерфейс во время боя и сделать его более плавным и интуитивно понятным, позволяя игрокам больше сосредоточиться на повествовании и сюжете игры".

Нам предстоит исследовать подземелья, добывать ресурсы, поддерживать отношения с персонажами и улучшать себя для предстоящих боев. Однако время идет, и нам придется решать, чему отдать предпочтение.