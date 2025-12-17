ЧАТ ИГРЫ
Utawarerumono: Zan 10.09.2019
Экшен, Ролевая, От третьего лица
На ПК состоялся релиз экшена Utawarerumono: ZAN

Extor Menoger Extor Menoger

Издательство Shiravune совместно с разработчиками из студии AQUAPLUS выпустили в сервисе Steam экшен Utawarerumono: ZAN. Проект представляет собой ответвление популярной серии тактических ролевых игр, выполненное в жанре мусоу.

Сюжет игры пересказывает события Utawarerumono: Mask of Deception, предлагая сокращенную версию истории с упором на динамичные сражения. Геймерам предстоит управлять отрядом из четырех бойцов, переключаясь между ними прямо в процессе битвы для выполнения комбинаций и специальных атак. Разработчики обещают более 80 музыкальных треков, включая ремиксы классических композиций серии, и проработанную систему улучшения экипировки.

В российском сегменте Steam новинка продается со скидкой 10% за 1170 рублей, полная цена составляет 1300 рублей. Стоит отметить, что в проекте отсутствует поддержка русского языка: доступны только английская, японская и китайская локализации. Для запуска игры потребуется компьютер с видеокартой уровня GeForce GTX 1050, а для комфортной игры разработчики рекомендуют конфигурацию с GTX 1060 и процессором Intel Core i3-12100F.

Пользователи хвалят возможность взглянуть на любимых персонажей в новом формате, но критикуют техническое состояние порта. В частности, игроки жалуются на жесткое ограничение кадровой частоты, проблемы с распознаванием контроллера при сворачивании игры и слишком сжатое повествование по сравнению с оригинальной визуальной новеллой.

Snake Snaake Snaaaaaake

рубрика "Новинки из мусорной корзинки"

thepost

Азиатская дрочильня, коих в помойке Steam полным-полно.

h1fter

Держите лайфхак как стать миллионером:делаете посты о новинках в Стим

Вчерашние релизы

Jesse Faden

Явно только для любителей jrpg)

ДаДжи

это вариаорс орочи я такое люблю