На ПК состоялся релиз экшена Utawarerumono: ZAN

Издательство Shiravune совместно с разработчиками из студии AQUAPLUS выпустили в сервисе Steam экшен Utawarerumono: ZAN. Проект представляет собой ответвление популярной серии тактических ролевых игр, выполненное в жанре мусоу.

Сюжет игры пересказывает события Utawarerumono: Mask of Deception, предлагая сокращенную версию истории с упором на динамичные сражения. Геймерам предстоит управлять отрядом из четырех бойцов, переключаясь между ними прямо в процессе битвы для выполнения комбинаций и специальных атак. Разработчики обещают более 80 музыкальных треков, включая ремиксы классических композиций серии, и проработанную систему улучшения экипировки.

В российском сегменте Steam новинка продается со скидкой 10% за 1170 рублей, полная цена составляет 1300 рублей. Стоит отметить, что в проекте отсутствует поддержка русского языка: доступны только английская, японская и китайская локализации. Для запуска игры потребуется компьютер с видеокартой уровня GeForce GTX 1050, а для комфортной игры разработчики рекомендуют конфигурацию с GTX 1060 и процессором Intel Core i3-12100F.

Пользователи хвалят возможность взглянуть на любимых персонажей в новом формате, но критикуют техническое состояние порта. В частности, игроки жалуются на жесткое ограничение кадровой частоты, проблемы с распознаванием контроллера при сворачивании игры и слишком сжатое повествование по сравнению с оригинальной визуальной новеллой.