Ролевая игра Etrom получит юбилейную версию в честь 20-летия на ПК в конце этого года ©

AgeofGames (бывшая PM Studios Italy) объявила о предстоящем запуске Etrom — 20th Anniversary Edition в ноябре 2023 года в Steam для ПК. Революционная ролевая игра студии впервые произвела фурор в общественном мнении в 2003 году, когда независимые разработчики стремились бросить вызов крупным студиям AAA со своим самым амбициозным на тот момент проектом — грандиозным техно-фэнтезийным приключением, действие которого происходит в темном будущем. наполненный смертоносными технологиями, мистическими артефактами и параллельными измерениями.

Запуск демоверсии игры запланирован на октябрь 2023 года, а вскоре после этого появится полная версия игры.

Etrom - The Astral Essence впервые очаровала публику, когда дебютировала в 2003 году, и это специальное юбилейное издание обещает расширить этот опыт, познакомив игроков с первой главой одноименного бестселлера. Пришло время исследовать расползающиеся города, перемещаться по коварным измерениям и столкнуться с тайнами своей личности в качестве беглеца в мультимедийном гиганте, которому уже второе десятилетие.

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