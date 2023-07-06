Ролевая игра Etrom получит юбилейную версию в честь 20-летия на ПК в конце этого года

AgeofGames (бывшая PM Studios Italy) объявила о предстоящем запуске Etrom — 20th Anniversary Edition в ноябре 2023 года в Steam для ПК. Революционная ролевая игра студии впервые произвела фурор в общественном мнении в 2003 году, когда независимые разработчики стремились бросить вызов крупным студиям AAA со своим самым амбициозным на тот момент проектом — грандиозным техно-фэнтезийным приключением, действие которого происходит в темном будущем. наполненный смертоносными технологиями, мистическими артефактами и параллельными измерениями.
Запуск демоверсии игры запланирован на октябрь 2023 года, а вскоре после этого появится полная версия игры.
Etrom - The Astral Essence впервые очаровала публику, когда дебютировала в 2003 году, и это специальное юбилейное издание обещает расширить этот опыт, познакомив игроков с первой главой одноименного бестселлера. Пришло время исследовать расползающиеся города, перемещаться по коварным измерениям и столкнуться с тайнами своей личности в качестве беглеца в мультимедийном гиганте, которому уже второе десятилетие.
Ключевая особенность:
- Уникальные проприетарные элементы управления. Испытайте альтернативный способ игры в ролевые игры «наведи и щелкни».
- Включает в себя первый эпизод романа
- Семь возможных концовок, определяющих судьбу параллельного измерения
- Более 70 огромных сред с общей продолжительностью около 50 часов геймплея.
- Управляйте мощными боевыми роботами и участвуйте в стратегических сражениях
- Раскройте секреты и разгадайте тайны древних цивилизаций
- Столкнитесь с демонами, тайными божествами, драконами и разумными существами.
- Более 500 видов оружия, доспехов, колец, магических амулетов и многого другого
- Снайперский режим от первого лица для точного прицеливания и смертельной точности