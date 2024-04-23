Новые скриншоты из будущего DLC Греция - Новые активы, с помощью которых можно построить мир

У нас есть еще одно представление о том, как будет выглядеть грядущее дополнение для Греции! На этот раз мы хотели бы поделиться с вами некоторыми новыми активами и моделями зданий, с которыми вы столкнетесь в этом дополнении к карте.

Имейте в виду, что представленные здесь модели - не единственные новшества, над которыми работали наши дизайнеры карт, и что это дополнение все еще находится в стадии разработки. А теперь, без лишних слов, давайте взглянем на них!

Наша преданная своему делу команда исследователей, картографов и проектировщиков создала более 150 совершенно новых греческих зданий, каждое из которых само по себе является уникальной жемчужиной. От уютных деревенских коттеджей до оживленных городских магазинов и складов - множество сооружений привносит в окружающую среду всплеск жизни и красок. Более того, большинство из этих аксессуаров отличаются повышенной вариативностью, предлагая множество различных вариаций и цветов.

Но на этом все не заканчивается! Наряду с этими архитектурными чудесами они добавили новые модели меньшего размера, такие как заборы, стены, и восхитительные детали, такие как скамейки, корзины, киоски и мерцающие светильники, благодаря чему каждый уголок наполнен характером и очарованием.

Просто дружеское напоминание: это дополнение все еще находится в стадии разработки, поэтому до финального релиза в эти модели могут быть внесены некоторые изменения. Если вы в восторге от дополнения Greece, обязательно добавьте его в свой список желаний Steam!