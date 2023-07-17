Состоялся релиз DLC Wielton Trailer Pack для Euro Truck Simulator 2 ©

Основанная в 1996 году компания Wielton S.A. стала одним из ведущих производителей полуприцепов и прицепов в Европе. Уделяя особое внимание качеству, долговечности и инновациям, Wielton постоянно поставляет исключительные прицепы, отвечающие разнообразным потребностям различных клиентов. Сегодня дополнение Wielton Trailer Pack стало доступно для Euro Truck Simulator 2!

Возможно, вы видели несколько креативных тизеров, которые разработчики создали вместе с Wielton, чтобы раскрутить появление этого DLC, в том числе видео с дрон-туром по их заводу! С тех пор команда по транспортным средствам усердно работала над тем, чтобы виртуально оживить некоторые из этих прицепов в ETS2 с мельчайшими деталями.

Дополнение Wielton Trailer Pack включает в себя 6 типов прицепов с различными размерами прицепов и шасси, аксессуарами для кабины и вариантами индивидуальной настройки:

Bulk Master

Strong Master (3 оси и 4 оси)

Weight Master

Curtain Master (с опциональным откидным бортом)

Мастер Dropside

Dry Master (2-осный и 3-осный)

Аксессуары, входящие в этот пакет, включают ящики для инструментов, боковые защитные ограждения, резервуар для воды, огнетушитель, стойки для запасных колес, брызговики, задние крылья и задние двери. Также включены потрясающие покрасочные работы, достойные выставки, доступные для некоторых прицепов.

Разработчики рады представить в Euro Truck Simulator 2 так много замечательных прицепов, в том числе первые лицензированные прицепы-самосвалы. С таким количеством опций и настроек вы еще долго будете исследовать их все в гараже!