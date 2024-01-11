Свежие скриншоты переделки Швейцарии для Euro Truck Simulator 2 - Трасса A9

Сегодня мы рады поделиться с вами новыми новостями о продолжающемся проекте реконструкции Швейцарии! Страна, уже известная своей живописной красотой и гористой местностью, предлагает путешественникам несколько захватывающих и сложных маршрутов, каждый из которых сам по себе стал легендарным. Одним из таких участков дороги является A9, который мы рады расширить в рамках этого проекта по переделке.

A9 - живописная автомагистраль, пролегающая через потрясающие пейзажи Швейцарии. Известная своими инженерными достижениями, автомагистраль предлагает путешественникам захватывающие виды на Швейцарские Альпы, что делает ее не только важным транспортным маршрутом, но и живописным путешествием для тех, кто изучает страну.

В рамках проекта реконструкции Швейцарии команда полностью переработала автомагистраль A9, ведущую из Берна, и расширила ее на всем протяжении через долину реки Рона, петляющую по кантону Вале, где есть виноградники и великолепные виды. Однако ближе к концу A9 водители обнаружат, что едут по дороге, которая выделяется на фоне остальных.

Хотя дальнобойщики обычно не ездят по этому маршруту из-за его крутых поворотов и уклонов, на сегодняшний день он является одним из самых известных в регионе. Мы, конечно же, говорим о легендарном перевале Фурка, расположенном на трассе 19, который наша команда по переработке также включила в этот проект. Команда решила, что они не могут пропустить этот невероятный участок дороги, чтобы игроки могли испытать его и насладиться им. Мы уверены, что вы достаточно опытны, чтобы безопасно путешествовать и пройти по этому живописному, но сложному маршруту.

В рамках этой переделки у вас также будет возможность посетить переработанные деревни и новые, такие как System, Obergoms и Realp. По пути вы также найдете новые отрасли промышленности, такие как ферма и лесопилка. Мы надеемся, что вам понравится работа, проделанная в этой части региона.

Мы надеемся, вам понравилось смотреть еще один предварительный просмотр швейцарской переделки, которая выйдет в качестве бесплатного обновления для всех владельцев Euro Truck Simulator 2. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться подробностями о ходе разработки в ближайшем будущем.