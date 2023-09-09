В Euro Truck Simulator 2 города Анкона и Бари получат обновления ©

Некоторое время назад было объявлено, что город Триест появится в мире Euro Truck Simulator 2. Однако перед выпуском DLC Западные Балканы в других регионах Италии произойдет еще несколько изменений, поскольку Анкона и Бари получат очень важные обновления.

Как разработчики объясняли ранее, каждый раз при расширении игры приходится думать о том, как связать новый контент с его окружением. По этой причине было решено добавить новые паромы для перевозок как в Анкону, так и в Бари. Отсюда вы можете переправиться в новый DLC и отправиться в новое захватывающее путешествие!

И поскольку из-за этого нового дополнения пришлось переработать все близлежащие территории, разработчики также пошли дальше и добавили пару новых достопримечательностей, чтобы вы могли их проверить. Эти изменения сделают путешествие в регион Западных Балкан и обратно более удобным. Более того, это принесет дополнительные преимущества владельцам DLC Италия, обогащая расширение карты новым бонусным контентом.