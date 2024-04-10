В Euro Truck Simulator 2 появится первый электрический грузовик Renault Trucks E-Tech

Впереди захватывающие времена! Мы рады сообщить, что самым первым электромобилем, который появится в Euro Truck Simulator 2, станет Renault Trucks E-Tech T! Мы гордимся тем, что снова сотрудничаем с Renault Trucks, гордимся их доверием к нам и представляем их новейший, полностью электрический грузовик нашему сообществу #BestCommunityEver.

Обязательно прочтите блог целиком, так как там много важной информации об этом грузовике и предстоящем конкурсе дизайнеров, который вы не хотите пропустить!

Сначала давайте вернемся на несколько шагов назад и посмотрим на наши прошлые проекты, которые мы реализовали в сотрудничестве с Renault Trucks, которые в конечном итоге привели к появлению этого грузовика в нашей игре. Осенью 2023 года нас пригласили в Лион на конкурс дизайна среди избранных влиятельных людей и дальнобойщиков. Под руководством специалистов Renault Trucks, LumiLor и нашего собственного талантливого художника–2D-графика Энни, группа разработала дизайн с использованием инновационной технологии нанесения краски LumiLor - ультрасовременного метода, который позволяет наносить цветные слои на любую поверхность с помощью небольших электрических импульсов. Во время поездки мы также посетили сборочный цех Renault Trucks, провели тест-драйв E-Tech T, собрали справочные материалы для нашего автомобильного отдела и запечатлели звуки, издаваемые этим замечательным грузовиком. Вы можете прочитать больше об этом здесь или посмотреть видео ниже.

В декабре два дизайна были выбраны для публичного голосования, в котором также приняло участие наше сообщество. В захватывающем соревновании победителями стали потрясающие дизайны Diamond Echo (Алмазное Эхо) и Lightning Bolt (Удар молнии). В конечном счете, Diamond Echo одержал победу, войдя в историю автомобилестроения, впервые применив эту уникальную покраску на грузовике!

Для нас большая честь, что Renault Trucks признала наше сообщество сильной и желанной аудиторией, с которой можно разделить этот момент. Мы очень гордились тем, что к нам присоединились президент Renault Trucks Бруно Блин, директор по дизайну Пол Дейнтри и главный дизайнер Винсент Фройдво. Было захватывающе наблюдать не только за E-Tech T, но и за всем их ассортиментом полностью электрических транспортных средств.

Тем временем, за кулисами, наши команды усердно работали над воссозданием этого грузовика для ETS2, чтобы мы могли представить его в игре на радость нашему сообществу. Теперь мы с гордостью объявляем, что этот полностью электрический грузовик станет самым первым электромобилем в Euro Truck Simulator 2. Его появление уже близко, ожидается вскоре после выхода обновления 1.50!

Renault Trucks E-Tech T может похвастаться впечатляющими техническими характеристиками, включая мощный аккумулятор емкостью 540 кВт*ч, который позволяет ему преодолевать до 500 километров без подзарядки при использовании зарядного устройства постоянного тока во время часового перерыва. Оснащенный колесной формулой 4x2 и 12-ступенчатой коробкой передач Optidriver, он обеспечивает комфортное вождение. Полная масса автомобиля составляет 44 тонны, что подчеркивает его впечатляющую грузоподъемность. Кроме того, его максимальная скорость регенерации соответствует максимальной мощности, достигающей впечатляющих 490 кВт.

Поскольку мы с нетерпением ожидаем появления электронных технологий, важно учесть некоторые ключевые моменты. Как и в реальном мире, переход на электромобили создает уникальные проблемы в нашем виртуальном мире. Несмотря на то, что наша команда неустанно работала над внедрением технологий E-Tech в ETS2, наша игровая инфраструктура еще не полностью готова для поддержки электромобилей. Заправочные станции, изначально предназначенные для автомобилей, работающих на традиционном топливе, не могут легко стать станциями для зарядки электромобилей без серьезных изменений.

Несмотря на эти трудности, мы стремимся продвигать электрификацию в нашей игре. Наша цель - интегрировать в ETS2 как можно больше электромобилей, сделать их полностью настраиваемыми и доступными. Этот процесс займет некоторое время, поскольку мы будем разбираться в сложностях разработки игры.

В настоящее время мы приступаем к экспериментальной стадии, к нашим первым шагам по электрификации в игре. Именно поэтому E-Tech T, наряду с несколькими другими электромобилями, которые планируется выпустить в будущем, будут представлены в специальном режиме и доступны только через раздел "Быстрые задания". Наш осторожный подход обеспечивает бесперебойную работу по мере того, как мы постепенно интегрируем электромобили в наш виртуальный мир.

Внедрение E-Tech T - это важная веха, которая знаменует начало нашего пути к электрификации внутриигровых технологий - исторический момент для нашего сообщества. Мы невероятно гордимся многолетним сотрудничеством с различными партнерами и постоянным ростом нашей игры и сообщества. Это свидетельствует о том, что наша игра теперь признана платформой, достойной того, чтобы демонстрировать последние проекты наших партнеров, в том числе их желание внедрить электрические грузовики в ETS2. Мы рады, что красивый и технологически продвинутый E-Tech T появился самым первым, и мы с нетерпением ждем ваших отзывов о его бесшумности, ускорении, поведении и плавности хода и надеемся, что вы получите удовольствие от вождения в Euro Truck Simulator 2.

Но это еще не все! Renault Trucks высоко ценит наше сообщество и с удовольствием работает над интересными проектами с нашими поклонниками ETS2. После знаменательного события, когда команда Renault Trucks впервые в истории автомобилестроения применила технологию окраски LumiLor, и после грандиозной презентации грузовика, выполненного в этом уникальном дизайне, мы рады предоставить нашему сообществу еще одну интересную возможность.

Несмотря на то, что из-за технических ограничений покраска автомобиля E-Tech T от LumiLor пока не будет представлена в игре, у нас есть кое-что особенное для нашего сообщества. Мы сотрудничаем с Renault Trucks в проведении еще одного конкурса дизайна сообщества, подобного тому, который мы проводили здесь!

В этом новом конкурсе нашему сообществу предлагается помочь команде Renault Trucks разработать второй вариант окраски для грузовика E-Tech T. Позже этот дизайн будет воссоздан на другом полностью электрическом и настоящем автомобиле E-Tech T! Это поистине невероятная возможность для нашего сообщества. Вы можете подать заявку здесь!

В этом конкурсе дизайна могут принять участие все желающие. Независимо от того, являетесь ли вы опытным моддером, за плечами которого множество работ по раскрашиванию, талантливым художником-графиком, владеющим такими программами, как Photoshop, или у кого-то есть отличная идея для раскрашивания, вы можете присоединиться к нам! Просто загрузите изображения грузовика, проявите свой творческий потенциал с помощью карандашей или красок и отправьте фотографию предложенного вами дизайна. Давайте сделаем этот конкурс дизайна незабываемым и продемонстрируем креативность наших замечательных поклонников!

Мы настоятельно рекомендуем участникам внимательно ознакомиться с Условиями и регламентом конкурса дизайна, с которыми вы можете ознакомиться здесь. Это гарантирует, что их дизайн будет выбран компанией Renault Trucks в качестве одного из пяти финалистов, из которых сообщество проголосует за лучший дизайн. Дизайн-победитель будет объявлен в будущем, но когда и где, еще неизвестно. Помните, что при создании вашего дизайна обязательно закрасьте ультрамариновый синий цвет белым и постарайтесь включить элементы, отражающие электрификацию и электрическую силовую установку.

И это еще не все! В знак нашей признательности за их творческий подход и преданность делу все финалисты получат эксклюзивный набор товаров Renault Trucks и SCS Software, а также замечательные подарки от другого уважаемого партнера, компании Thrustmaster!

Дизайн-победитель также будет включен в Euro Truck Simulator 2, когда в игре игрокам станет доступен грузовик E-Tech T truck!

Мы надеемся, что вы, как и мы, будете рады попробовать это электрическое чудо, когда дело дойдет до ETS2!