Europa Universalis 4 получит новое большое расширение Winds of Change

Насыщенные событиями столетия Возрождения, Реформации и революций привели к исчезновению многих образов жизни и разрушению традиционных устоев. В Europa Universalis 4: Winds of Change вы сможете исследовать новые и захватывающие истории многих из этих драматических изменений.
Winds of Change — это предстоящее расширение для Europa Universalis 4, исторической большой стратегической игры Paradox Interactive. Дополнение Winds of Change, выход которого запланирован на 8 мая 2024 года, уделит больше внимания ключевым регионам мира. Новые деревья миссий, новые правительственные реформы и новые национальные механики доступны для более чем дюжины стран.
Europa Universalis IV: Winds of Change включает новый исторический контент для:
- Основные американские нации: ацтеки, майя и инки получают значительные обновления, в том числе ацтекскую механику, продвигающую войну и требующую жертв, новые способы объединения народов майя в одно королевство, королевскую власть инков и многие другие улучшения и обновления. Эти страны также получают специальный контент, позволяющий осуществить вторжение в Старый Свет в альтернативной истории.
- Основные торговые нации: и Нидерланды, и Венеция получат расширенный исторический аспект, включая более подробное содержание создания и расширения Голландской Республики, Славной революции, объединившей голландскую и британскую короны, Венецианского Совета Десяти и славы венецианской империи.
- Пороховые империи: Приходящая в упадок империя Тимуридов может либо полностью принять персидские традиции, либо вернуться к своим корням конной империи, проживая жизнь, полную грабежей, а у растущей Империи Великих Моголов есть новые пути, которые помогут объединить всю Индию под ее властью. Страны Средней Азии также получат обновления, в том числе уникальные особенности татарского, монгольского и могольского ханств.
- Центральная Европа: Австрия, Венгрия и Богемия получают обновленные деревья, включая возможность для австрийцев и венгров сформировать двойную монархию Австро-Венгрии, а для Богемии — расширить гуситскую власть в самом сердце Империи, в то время как все три могут адаптировать СРИ. по своему вкусу.
- Крупные формируемые европейские нации: новые альтернативно-исторические варианты и содержание формирования Германии и Италии.
- Малые православные империи: Окруженные врагами черноморские королевства Феодоро и Трапезунд стремятся процветать и расширяться, потенциально возрождая православное состояние в регионе.
- Хисн Кайфа и Ормуз/Оман: небольшая нация Хисн Кайфа, наследники династии Айюбидов, а также крупные торговые державы Персидского залива Ормуз и Оман получают уникальные деревья миссий для доминирования на Ближнем Востоке.