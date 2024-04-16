Europa Universalis 4 получит новое большое расширение Winds of Change

Насыщенные событиями столетия Возрождения, Реформации и революций привели к исчезновению многих образов жизни и разрушению традиционных устоев. В Europa Universalis 4: Winds of Change вы сможете исследовать новые и захватывающие истории многих из этих драматических изменений.

Winds of Change — это предстоящее расширение для Europa Universalis 4, исторической большой стратегической игры Paradox Interactive. Дополнение Winds of Change, выход которого запланирован на 8 мая 2024 года, уделит больше внимания ключевым регионам мира. Новые деревья миссий, новые правительственные реформы и новые национальные механики доступны для более чем дюжины стран.

Europa Universalis IV: Winds of Change включает новый исторический контент для: