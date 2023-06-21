Подкастеры вносят свой вклад - Europa Universalis 4 представляет наборы History Lessons Packs ©

Paradox Interactive, разработчик стратегической игры Europa Universalis 4, представил новые наборы History Lessons Packs, которые добавляют в игру лекции по истории Японии и Китая. Записанные лекции популярными подкастерами Ласло Монтгомери и Исааком Мейером, позволят игрокам получить более глубокое понимание исторического контекста, культуры и значимости представленных событий. Стратегия Europa Universalis IV уже известна своими немалыми объемами информации и эти наборы только усилят ее познавательный потенциал.

Ласло Монтгомери, ведущий подкаста History of China, выразил за приглашение к сотрудничеству с командой Paradox Interactive, отметив их общую страсть к популяризации знаний мировой истории для широкой аудитории. Он подчеркнул, что наборы History Lessons Packs предоставят пользователям удобный способ быстро получить содержательную и полезную информацию. Райан Сумо, владелец Europa Universalis IV в Paradox, рассматривает выпуск этих наборов как первый шаг в развитии образовательных инициатив, а также рассматривает возможности интеграции лекций по истории в другие игры и сотрудничества с образовательными учреждениями.

Разработчики также работают над планами уроков, которые помогут преподавателям использовать игры Paradox в классе, чтобы облегчить изучение истории и сделать его более интерактивным и увлекательным. Все это подчеркивает стремление Paradox Interactive соединить игры с образованием и предоставить новые возможности для развития игровой индустрии.