Состоялся релиз дополнения Domination для Europa Universalis 4 ©

Глобальная стратегия Europa Universalis 4 от Paradox получила сегодня новое дополнение Domination.

Стоит отметить, что Europa Universalis 4 вышла 10 лет назад и до сих пор получает поддержку от разработчиков, демонстрируя успех игры на протяжении всего этого времени и количество игроков, которые все еще активны в ней, отчасти благодаря большому количеству контента, выпущенного после запуска в течение многих лет.

DLC Domination призвано обновить контент и кампании для всех основных наций в игре, предлагая новые миссии и испытания. Кроме того, в дополнении есть новые исторические детали, новые специальные юниты, графический контент и многое другое. Вместе с платным DLC для игры вышло крупное бесплатное обновление для всех игроков.