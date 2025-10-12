В Europa Universalis V представили переработанную дипломатию

Студия Paradox Interactive опубликовала новый дневник разработчиков Europa Universalis V, подробно рассказав о переработанной дипломатической системе. В пятой части серии дипломатия станет куда глубже и стратегичнее, предлагая игрокам больше инструментов влияния на международную арену.

Главное изменение — дипломаты теперь выступают в виде ресурса, который расходуется на дипломатические действия. В игру добавлены дипломатическая дальность, определяющая, насколько далеко можно посылать послов, и дипломатический потенциал, ограничивающий количество союзов, вассалов и браков. Сильные державы смогут расширять эти показатели за счёт ранга, построек и реформ.

Кроме того, разработчики обновили систему доверия и репутации, влияющих на надёжность союзников, а также переработали механику ленников, разделив их на несколько типов — от вассалов и доминионов до колониальных держав и феодов. Важную роль теперь играют династические связи, которые могут перерасти в личные унии.

Особое внимание уделено и шкале “воинственность — миролюбие”, которая формирует поведение держав: агрессивные игроки будут легче вести войны, а миролюбивые — эффективнее строить альянсы и управлять подданными.

Релиз Europa Universalis V запланирован на 4 ноября 2025 года.