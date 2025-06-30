В EVE Frontier проходит тестирование до 7 июля

Космический MMO от CCP Games, EVE Frontier, проводит еще одно тестирование. Период испытаний начался 27 июня и продлится до 7 июля, и вы можете принять участие, создав аккаунт на сайте EVE Frontier.

EVE Frontier - это странный проект: CCP описывает его как свою лабораторию для экспериментов с функциями и идеями, слишком разрушительными или рискованными для попытки в оригинальной EVE Online, которая работает уже 23 года и продолжает функционировать.

Frontier предлагает "моддинг на стороне сервера во время выполнения", что означает, что вы можете использовать моды, которые будут влиять на вас и других игроков, пока игра работает, с жестко закодированными правилами, реализованными через блокчейн, выступающими в роли "модерации" — никаких режимов бога или бесконечных патронов.