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EVE Online 06.05.2003
Ролевая, Стратегия, Мультиплеер, Экономика, MMO, Космос, Научная фантастика
8.5 719 оценок

Прямо сейчас стартует первый тест EVE Vanguard - сетевого шутера в сеттинге EVE Online

Procy_on
Новости

Ожидание скоро подойдет к концу, ведь буквально через полчаса стартует First Strike Event - то есть первые тесты новой игры от студии CCP. EVE Vanguard - это сетевая песочница (M)MOFPS, "связанная со вселенной EVE и развивающаяся в сотрудничестве с нашими игроками. В этой неистовой, динамичной и социально ориентированной Vanguard игроки окажутся на земле, в опасных условиях Нового Эдема".

Чтобы получить доступ к Vanguard, вам необходима Omega (Premium) учетная запись в EVE Online. Без него - к сожалению - вы не сможете попасть на серверы.

Ивент "Первый удар" продлится до конца недели. Но не волнуйтесь, запланированы дальнейшие этапы тестирования.....

Подробности здесь.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Будет справедливо если они просто заберут онлайн стар ситизен.

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