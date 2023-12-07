Прямо сейчас стартует первый тест EVE Vanguard - сетевого шутера в сеттинге EVE Online

Ожидание скоро подойдет к концу, ведь буквально через полчаса стартует First Strike Event - то есть первые тесты новой игры от студии CCP. EVE Vanguard - это сетевая песочница (M)MOFPS, "связанная со вселенной EVE и развивающаяся в сотрудничестве с нашими игроками. В этой неистовой, динамичной и социально ориентированной Vanguard игроки окажутся на земле, в опасных условиях Нового Эдема".

Чтобы получить доступ к Vanguard, вам необходима Omega (Premium) учетная запись в EVE Online. Без него - к сожалению - вы не сможете попасть на серверы.



Ивент "Первый удар" продлится до конца недели. Но не волнуйтесь, запланированы дальнейшие этапы тестирования.....



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