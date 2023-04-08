EverQuest получит новый интерфейс и сервер прогрессии ©

EverQuest продолжает свой путь, отпраздновав 24-ю годовщину своего существования, и на подходе еще больше новинок, включая новый движок интерфейса, новый сервер прогрессии и еще больше запланированных событий.

В "Письме продюсера" от апреля 2023 года Daybreak Games рассказала о нескольких интересных нововведениях в одной из старейших MMORPG, которая до сих пор находится в эксплуатации. В апреле EverQuest получит новый UI Engine, что должно привести к некоторым изменениям в интерфейсе, возможно, сделав его более современным и быстрым, а также новый контент для фестиваля Tempest, запланированного на май.

В том же месяце, в мае 2023 года, будет запущен Oakwynd, сервер прогрессии с развивающимся набором правил, функциональность которого начнется с уже имеющихся персонажей Legacy, а бонусы будут применяться к игрокам с большим опытом.

Эта новая организация прогрессии предполагает разблокировку расширений с большей частотой, из расчета одно расширение каждые 8 или 12 недель, но в дополнение к этому будут бонусы за более опытных персонажей Наследия и за количество персонажей, привязанных к одному аккаунту.

В любом случае, помимо самого контента, удивительным здесь является тот факт, что после 24 лет онлайновой активности EverQuest все еще продолжает поддерживаться и получать обновления и новый контент, демонстрируя, что это одна из самых долгоиграющих MMORPG в истории, несмотря на отмену EverQuest Next.