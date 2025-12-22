В Epic Games Store началась бесплатная раздача детектива Paradise Killer

Новогодняя раздача игр в Epic Games Store продолжается. В рамках ежегодной акции "15 дней подарков" Epic Games Store предлагает пользователям бесплатно забрать приключенческий детектив в открытом мире Paradise Killer.

Раздача традиционно продлится всего сутки, до 23 декабря, 19:00 по Московскому времени, после чего ее сменит следующая бесплатная игра. Чтобы забрать Paradise Killer, перейдите на страницу игры в Epic Games Store и нажмите "Получить". Игра доступна в России.



Действие игры происходит на райском острове. Произошло убийство, раскрыть которое может только "фанатка детективов" леди Лав Дайс. Расследуйте и допрашивайте подозреваемых в этом приключенческом мире с открытым миром. Вы можете обвинить кого угодно, но вам придется доказать свою правоту. Только вам предстоит решить, кто виновен.