ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Paradise Killer 04.09.2020
Адвенчура, Инди
4.4 14 оценок

В Epic Games Store началась бесплатная раздача детектива Paradise Killer

2BLaraSex 2BLaraSex

Новогодняя раздача игр в Epic Games Store продолжается. В рамках ежегодной акции "15 дней подарков" Epic Games Store предлагает пользователям бесплатно забрать приключенческий детектив в открытом мире Paradise Killer.

Раздача традиционно продлится всего сутки, до 23 декабря, 19:00 по Московскому времени, после чего ее сменит следующая бесплатная игра. Чтобы забрать Paradise Killer, перейдите на страницу игры в Epic Games Store и нажмите "Получить". Игра доступна в России.

Действие игры происходит на райском острове. Произошло убийство, раскрыть которое может только "фанатка детективов" леди Лав Дайс. Расследуйте и допрашивайте подозреваемых в этом приключенческом мире с открытым миром. Вы можете обвинить кого угодно, но вам придется доказать свою правоту. Только вам предстоит решить, кто виновен.

15
5
Paradise Killer
04.09.2020
Комментарии:  5
Ваш комментарий
XODOK5

Даже даром такого мусора не надо, лучше вообще везде удалить такие хламоигры.

5
Suveren85

Дорогой дневник, шел второй день кислотного, сжвшного .овна.

3
vertehwost
2
Veidrd1968

Как какая нибудь дичь так доступна в России

2
kotasha

Спс очередной хлам, лучше бы вместо этого нормальные хотя бы 3 игры дали и больше не надо.