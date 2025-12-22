В Epic Games Store началась бесплатная раздача детектива Paradise Killer

Новогодняя раздача игр в Epic Games Store продолжается. В рамках ежегодной акции "15 дней подарков" Epic Games Store предлагает пользователям бесплатно забрать приключенческий детектив в открытом мире Paradise Killer.
Раздача традиционно продлится всего сутки, до 23 декабря, 19:00 по Московскому времени, после чего ее сменит следующая бесплатная игра. Чтобы забрать Paradise Killer, перейдите на страницу игры в Epic Games Store и нажмите "Получить". Игра доступна в России.
Действие игры происходит на райском острове. Произошло убийство, раскрыть которое может только "фанатка детективов" леди Лав Дайс. Расследуйте и допрашивайте подозреваемых в этом приключенческом мире с открытым миром. Вы можете обвинить кого угодно, но вам придется доказать свою правоту. Только вам предстоит решить, кто виновен.
Даже даром такого мусора не надо, лучше вообще везде удалить такие хламоигры.
Дорогой дневник, шел второй день кислотного, сжвшного .овна.
Как какая нибудь дичь так доступна в России
Спс очередной хлам, лучше бы вместо этого нормальные хотя бы 3 игры дали и больше не надо.