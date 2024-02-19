Продажи серии Everspace превысили два млн копий

В честь своего десятилетия Rockfish Games представила некоторые цифры по серии Everspace, которая в целом была продана тиражом более двух миллионов копий. Это очень хороший результат, учитывая, что речь идет не об ААА студии, а о небольшой, сплоченной команде, которая нашла свою нишу.

Продажи Everspace 2 превысили 400 000 копий и развивается довольно быстро, так что Rockfish ожидает, что она утроит результаты первого эпизода по количеству продаж и увеличит доходы в четыре раза.

Бесплатное расширение "Incursion" планируется выпустить весной 2024 года, с переходом на движок Unreal Engine 5.

Everspace - это серия шутеров, действие которых разворачивается в космосе, с сильными элементами ролевой игры.