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Everspace 2 18.01.2021
Экшен, Инди, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
8 365 оценок

Продажи серии Everspace превысили два млн копий

butcher69
Новости

В честь своего десятилетия Rockfish Games представила некоторые цифры по серии Everspace, которая в целом была продана тиражом более двух миллионов копий. Это очень хороший результат, учитывая, что речь идет не об ААА студии, а о небольшой, сплоченной команде, которая нашла свою нишу.

Продажи Everspace 2 превысили 400 000 копий и развивается довольно быстро, так что Rockfish ожидает, что она утроит результаты первого эпизода по количеству продаж и увеличит доходы в четыре раза.

Бесплатное расширение "Incursion" планируется выпустить весной 2024 года, с переходом на движок Unreal Engine 5.

Everspace - это серия шутеров, действие которых разворачивается в космосе, с сильными элементами ролевой игры.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
SoRaS3

Студия может и не ААА, но вот игра точно годная.

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