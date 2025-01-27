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Everspace 2 18.01.2021
Экшен, Инди, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
8.2 444 оценки

Состоялся анонс дополнения Wrath of the Ancients для Everspace 2

butcher69
Новости

Компания ROCKFISH Games представила новое дополнение для Everspace 2 под названием Wrath of the Ancients. DLC выйдет весной 2025 года на всех платформах, где доступна игра.

Майкл Шейд, генеральный директор ROCKFISH Games, заявил:

Наши фанаты давно ждут возможности исследовать Этон, и их ожидание почти закончено! DLC значительно расширит вселенную EVERSPACE, добавив новые звездные системы, уникальных врагов и мощный новый корабль. Мы будем делиться подробностями в ближайшие месяцы — следите за новостями!

Особенности DLC:

  • Новые звездные системы: Откроются варп-врата в четыре новые локации, включая родные миры Оккара и систему Этон.
  • Продолжение истории: Игрокам предстоит разгадать тайну нападений, угрожающих миру между человечеством и Оккаром.
  • Новый корабль: Возможности нового судна обещают изменить подход к игре.
  • Дополнительный контент: Новые враги, задания, оружие и снаряжение.

Wrath of the Ancients обещает увлекательное продолжение приключений, расширяя мир Кластера 34 и предлагая игрокам новые вызовы.

EVERSPACE 2 доступна для PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam, GOG, Microsoft Store).

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