Состоялся анонс дополнения Wrath of the Ancients для Everspace 2

Компания ROCKFISH Games представила новое дополнение для Everspace 2 под названием Wrath of the Ancients. DLC выйдет весной 2025 года на всех платформах, где доступна игра.
Майкл Шейд, генеральный директор ROCKFISH Games, заявил:
Наши фанаты давно ждут возможности исследовать Этон, и их ожидание почти закончено! DLC значительно расширит вселенную EVERSPACE, добавив новые звездные системы, уникальных врагов и мощный новый корабль. Мы будем делиться подробностями в ближайшие месяцы — следите за новостями!
Особенности DLC:
- Новые звездные системы: Откроются варп-врата в четыре новые локации, включая родные миры Оккара и систему Этон.
- Продолжение истории: Игрокам предстоит разгадать тайну нападений, угрожающих миру между человечеством и Оккаром.
- Новый корабль: Возможности нового судна обещают изменить подход к игре.
- Дополнительный контент: Новые враги, задания, оружие и снаряжение.
Wrath of the Ancients обещает увлекательное продолжение приключений, расширяя мир Кластера 34 и предлагая игрокам новые вызовы.
EVERSPACE 2 доступна для PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam, GOG, Microsoft Store).