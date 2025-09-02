Продюсер Everwild получила новую должность в Xbox

После отмены Everwild и сокращений в Rare судьбы сотрудников сложились по-разному. Одни покинули студию, другим удалось продолжить карьеру внутри Microsoft. Среди них — Луиза ОʼКоннор, проработавшая в Rare более 25 лет. Она начинала как аниматор культового Conker’s Bad Fur Day для Nintendo 64 и в итоге стала исполнительным продюсером Everwild.

Теперь ОʼКоннор получила должность руководителя аппарата Xbox и будет помогать внутренним студиям корпорации в разработке новых проектов. Примечательно, что её бывший начальник, экс-глава Rare Крейг Дункан, в 2024 году возглавил Xbox Game Studios.