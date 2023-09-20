Evil Dead: The Game больше не будет получать новый контент, версия для Switch отменена

Evil Dead: The Game больше не будет получать дополнительные обновления контента, а версия Switch больше не будет разрабатваться, объявили издатель Sabre Interactive и разработчик Boss Team Games. Серверы останутся работоспособными в обозримом будущем.
Вот полное сообщение от Saber Interactive:
Сегодня мы приняли решение не продолжать разработку нового контента для Evil Dead: The Game. Мы также подтверждаем, что не будем выпускать версию игры для Nintendo Switch. Мы будем поддерживать серверы в рабочем состоянии в обозримом будущем и решим любые возникающие серьезные проблемы. От имени всей команды Saber благодарю вас за отличные времена и вашу постоянную поддержку.
Evil Dead: The Game впервые была выпущена для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Epic Games Store 13 мая 2022 года. Издание «Игра года» выпущено для тех же платформ, а также в Steam 26 апреля 2023 г.
Лучше бы сделали на основе этой фигни сюжетку нормальную с мясом и кровью.
наплодили коопов под копирку, даже не франшизе уже не выехать разрабам
И на какой же кооп это похоже, если это ассиметричный пвп геймплей?
Асимметричных коопов прилично. Вот пример: Dead by Daylight, Hide or Die, Propnight, Last Year: The Nightmare, Hide and Shriek, Friday The 13th: The Game... Там еще есть подобные.
Это не дбд, здесь другой геймплей вообще. И дбд - это не кооперативная игра, а пвп.
Асиметричный геймплей - это не значит, что игра такая же как и дбд. Есть еще подобные - типа л4д, Натюрал селекшн, да, но видимо у людей здесь починка движков головного мозга. Видимо челы не знают чем кооперативные игры отличаются от мультиплеерного пвп.
Вообще не понял мува с ассиметричным мультиплеером.
Взять такую франшизу как "Мертвецы", на основе которой можно сделать классный слешер с харизматичным главным героем, и просто просрать возможность.
При том что уже выходила Regeneration, и она была дико годной.
Брюс не молодеет, и надо делать пока не поздно.
А сейвы добавлять в задания кто будет ?
Не долго музыка играла..)
Очень печальная новость
бабосики собрали и досвидос
Надо было сюжетную выпускать и чтоб выглядела ново, как Resident Evil 4 Remake