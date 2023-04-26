Evil Dead: The Game 13.05.2022
6.7 167 оценок

Состоялся выход GOTY-издания для Evil Dead: The Game вместе с релизом в Steam

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R_Mor
Новости

Saber Interactive только что выпустила GOTY-издание Evil Dead: The Game для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК, который также знаменует собой релиз игры на платформе Valve.

Издание Game of the Year Edition включает 6 пакетов DLC и многое другое, включая новое дополнение Who’s Your Daddy по мотивам сериала "Эш против Зловещих мертвецов". Полный список под спойлером:

Спойлер
  • Выжившие: Дэвид, Мия, Кузнец, Руби и Брок
  • Демон: интриган, в том числе знаменитый Баал в качестве босса
  • Эш: униформа S-Mart
  • Эш: рыцарская экипировка
  • Эш: альтернативный облик Savini
  • Студенческий наряд Эша Уильямса
  • Охотничий наряд Эша Уильямса
  • Хэллоуинский наряд Эша из S-Mart
  • Эш: экипировка солдата удачи
  • Эш: наряд тусовщика
  • Эш: наряд Эша Порежа
  • Аманда: деловой наряд
  • Наряд исследовательницы Энни Ноуби
  • Браунтаунский наряд Шерил Уильямс
  • Наряд исследователя Эда Гетли
  • Позолоченные костюмы для армии некромантов
  • Шотландский наряд Генриха Рыжего
  • Генрих Рыжий: наряд красного копейщика
  • Генрих Рыжий: косплей берсерка
  • Келли: костюм бича зла
  • Боевая экипировка Лорда Артура
  • Лорд Артур: наряд законного короля
  • Наряд охотницы на демонов Мии
  • Пабло: костюм для перекуса
  • Пабло: костюм Эль Брухо
  • Демоны-кукловоды: наряд короля изморози
  • Студенческий наряд Скотти
  • Набор обликов пожарного для демона-командира

До 3 мая в Steam действует скидка 34%, как на базовую игру, так и на GOTY.

Помимо этого, разработчики недавно выпустили видео с песней Take Control, созданной и смикшированной Стивом Молитцем, композитором Evil Dead: The Game и музыкальным директором Saber Interactive.

Она была создана исключительно для битвы с боссом Элигосом в новой однопользовательской миссии Келли "Преследование в зимней сказке".

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Дебил Джек

Надо было делать сразу фри ту плей , щас находит только против ботов и то благодаря кроссплатформе , немного онлайн высокий повисит и снова потом сильно упадёт

1
Деиман

Как же я уважаю сэйберов, у них игры хорошие +-, оптимизация на хорошем уровне + цены очень адекватные.

0
bysaturn

Groovy

0
andrkar

Evil dead///мне Ни когда не нравилась начиная с PS1//..на PS2 Тоже была часть даже с юмором чёрным..и тут всё мясом наружу..

-2
Mr.DOOM

Держи в курсе

0