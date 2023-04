Состоялся выход GOTY-издания для Evil Dead: The Game вместе с релизом в Steam ©

Saber Interactive только что выпустила GOTY-издание Evil Dead: The Game для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК, который также знаменует собой релиз игры на платформе Valve.

Издание Game of the Year Edition включает 6 пакетов DLC и многое другое, включая новое дополнение Who’s Your Daddy по мотивам сериала "Эш против Зловещих мертвецов". Полный список под спойлером:

Спойлер

Выжившие: Дэвид, Мия, Кузнец, Руби и Брок

Демон: интриган, в том числе знаменитый Баал в качестве босса

Эш: униформа S-Mart

Эш: рыцарская экипировка

Эш: альтернативный облик Savini

Студенческий наряд Эша Уильямса

Охотничий наряд Эша Уильямса

Хэллоуинский наряд Эша из S-Mart

Эш: экипировка солдата удачи

Эш: наряд тусовщика

Эш: наряд Эша Порежа

Аманда: деловой наряд

Наряд исследовательницы Энни Ноуби

Браунтаунский наряд Шерил Уильямс

Наряд исследователя Эда Гетли

Позолоченные костюмы для армии некромантов

Шотландский наряд Генриха Рыжего

Генрих Рыжий: наряд красного копейщика

Генрих Рыжий: косплей берсерка

Келли: костюм бича зла

Боевая экипировка Лорда Артура

Лорд Артур: наряд законного короля

Наряд охотницы на демонов Мии

Пабло: костюм для перекуса

Пабло: костюм Эль Брухо

Демоны-кукловоды: наряд короля изморози

Студенческий наряд Скотти

Набор обликов пожарного для демона-командира

До 3 мая в Steam действует скидка 34%, как на базовую игру, так и на GOTY.

Помимо этого, разработчики недавно выпустили видео с песней Take Control, созданной и смикшированной Стивом Молитцем, композитором Evil Dead: The Game и музыкальным директором Saber Interactive.

Она была создана исключительно для битвы с боссом Элигосом в новой однопользовательской миссии Келли "Преследование в зимней сказке".