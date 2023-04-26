Состоялся выход GOTY-издания для Evil Dead: The Game вместе с релизом в Steam

Saber Interactive только что выпустила GOTY-издание Evil Dead: The Game для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК, который также знаменует собой релиз игры на платформе Valve.
Издание Game of the Year Edition включает 6 пакетов DLC и многое другое, включая новое дополнение Who’s Your Daddy по мотивам сериала "Эш против Зловещих мертвецов". Полный список под спойлером:
- Выжившие: Дэвид, Мия, Кузнец, Руби и Брок
- Демон: интриган, в том числе знаменитый Баал в качестве босса
- Эш: униформа S-Mart
- Эш: рыцарская экипировка
- Эш: альтернативный облик Savini
- Студенческий наряд Эша Уильямса
- Охотничий наряд Эша Уильямса
- Хэллоуинский наряд Эша из S-Mart
- Эш: экипировка солдата удачи
- Эш: наряд тусовщика
- Эш: наряд Эша Порежа
- Аманда: деловой наряд
- Наряд исследовательницы Энни Ноуби
- Браунтаунский наряд Шерил Уильямс
- Наряд исследователя Эда Гетли
- Позолоченные костюмы для армии некромантов
- Шотландский наряд Генриха Рыжего
- Генрих Рыжий: наряд красного копейщика
- Генрих Рыжий: косплей берсерка
- Келли: костюм бича зла
- Боевая экипировка Лорда Артура
- Лорд Артур: наряд законного короля
- Наряд охотницы на демонов Мии
- Пабло: костюм для перекуса
- Пабло: костюм Эль Брухо
- Демоны-кукловоды: наряд короля изморози
- Студенческий наряд Скотти
- Набор обликов пожарного для демона-командира
До 3 мая в Steam действует скидка 34%, как на базовую игру, так и на GOTY.
Помимо этого, разработчики недавно выпустили видео с песней Take Control, созданной и смикшированной Стивом Молитцем, композитором Evil Dead: The Game и музыкальным директором Saber Interactive.
Она была создана исключительно для битвы с боссом Элигосом в новой однопользовательской миссии Келли "Преследование в зимней сказке".
Надо было делать сразу фри ту плей , щас находит только против ботов и то благодаря кроссплатформе , немного онлайн высокий повисит и снова потом сильно упадёт
Как же я уважаю сэйберов, у них игры хорошие +-, оптимизация на хорошем уровне + цены очень адекватные.
Groovy
Evil dead///мне Ни когда не нравилась начиная с PS1//..на PS2 Тоже была часть даже с юмором чёрным..и тут всё мясом наружу..
Держи в курсе