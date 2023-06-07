Сюжетный трейлер киберпанк-экшена Evolutis Duality ©

Во время Guerrilla Collective 7 июня разработчики Poke Life Studio и издател PM Studios показали зрителям летнего мероприятия сюжетный киберпанк-приключения Evolutis Duality.

Трейлер погружает нас в антиутопическую атмосферу повествования, полного действий и поворотов. Поклонники жанра должны взять под свой контроль Челси Уильямс, профессионального бойца из футуристического мегаполиса Фэнхай.

Боевой Челси придется столкнуться с безудержной коррупцией Фэнхая и преступными группировками, наводнившими трущобы этого мегаполиса киберпанка, чтобы помочь ее тяжелобольному отцу. Во время приключения нам придется столкнуться с врагами, применяя особенно широкий спектр боевых приемов, а затем посетить трущобы, чтобы заново собрать сюжетную головоломку, которая будет вращаться вокруг поиска лекарства для отца Челси.

Особый графический стиль, принятый разработчиками, описывает визуальный опыт, не слишком отличающийся от того, который возвращают аниме 80-х и культовые приключения, такие как Another World.