Постапокалиптический ретро-вестерн ExeKiller обзавёлся издателем и выйдет в 2025 году ©

Сегодня Null Games объявила, что выпустит ExeKiller, первую игру от Paradark Studio, в 2025 году. Игроки управляют охотником за головами и раскрывают тайны постапокалиптического Нью-Йорка в этом ретро-футуристическом приключенческом боевике. Сразитесь с роботами-убийцами, могущественными мегакорпорациями и другими опасными врагами, используя быструю речь, сообразительность и пушки.

Выбор определяет игровой процесс в ExeKiller. Вам поручено найти S.O.U.L.S. ваших целей — биочипы, которые собирают огромное количество данных о своих владельцах? а в некоторых случаях даже контролируют их. Вам придется решить, убить ли, арестовать или освободить каждую из ваших целей, используя разнообразное оружие, гаджеты и другие инструменты. Будете ли вы пытаться обойти неприятности, прокрасться или просто прострелить себе путь? Любой подход жизнеспособен в Нью-Йорке 1998 года!

Исследуйте открытый мир, исследуя пустоши Нью-Йорка, пешком или в Аппалуза, вашем ховеркаре. Динамическая погода, радиоактивные бури и бродячие бандиты будут мешать вашей миссии, но ничто не мешает ExeKiller выполнить свою задачу.

Крис Ванстрат, основатель Null Games, говорит:

«Когда я впервые увидел трейлер ExeKiller, я был потрясен. Как и многие онлайн-скептики, я даже не был уверен, что это реально. Это не только реально, но и потрясающе. ExeKiller сочетает в себе эстетику ретрофутуризма, вестерна и киберпанка, создавая мир, который вы захотите исследовать часами. Команда Paradark проделала фантастическую работу по созданию уникальной атмосферы, и я очень жду возможности поиграть в готовую игру и покататься на ховеркаре Аппалуза!"