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EXILEDGE TBA
Экшен, Шутер, От третьего лица
5.7 7 оценок

Представлен геймплейный трейлер научно-фантастического экшена Exiledge

Extor Menoger Extor Menoger

Студия Enigmatrix совместно с PlayStation в рамках программы China Hero Project опубликовала новый геймплейный трейлер научно-фантастического экшена от третьего лица Exiledge. Проект создается на движке Unreal Engine и заявлен для ПК и PlayStation 5.

Ролик демонстрирует динамичный игровой процесс, который совмещает в себе элементы шутера и слэшера. Игрокам предстоит исследовать разнообразные локации, от пустынных пейзажей с останками гигантских механизмов до руин загадочных городов, перемещаясь как пешком, так и на футуристическом мотоцикле. В видео показаны сражения с различными типами врагов, включая крупных и впечатляющих боссов. Боевая система выглядит скоростной, предлагая комбинировать стрельбу и атаки ближнего боя.

Exiledge расскажет историю о постапокалиптическом мире, где игроки возьмут на себя роль так называемого дайвера башни, чтобы раскрыть тайны погибающей планеты. Дата выхода игры пока не сообщается.

9
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Talendor3

даже в ролике противники представлены медленными и тупыми, че ж в самой игре тогда будет?

1
wahomas555 maslacov

урон 5 движок как знак не качества игра помойка лагучая будет

1
Dart_Zero

>урина 5

Проходим дальше

1
Summor Ner

Как же надоели все эти игры на урине 5, которые стилистически так сильно друг на друга похожи.

1