Представлен геймплейный трейлер научно-фантастического экшена Exiledge

Студия Enigmatrix совместно с PlayStation в рамках программы China Hero Project опубликовала новый геймплейный трейлер научно-фантастического экшена от третьего лица Exiledge. Проект создается на движке Unreal Engine и заявлен для ПК и PlayStation 5.

Ролик демонстрирует динамичный игровой процесс, который совмещает в себе элементы шутера и слэшера. Игрокам предстоит исследовать разнообразные локации, от пустынных пейзажей с останками гигантских механизмов до руин загадочных городов, перемещаясь как пешком, так и на футуристическом мотоцикле. В видео показаны сражения с различными типами врагов, включая крупных и впечатляющих боссов. Боевая система выглядит скоростной, предлагая комбинировать стрельбу и атаки ближнего боя.

Exiledge расскажет историю о постапокалиптическом мире, где игроки возьмут на себя роль так называемого дайвера башни, чтобы раскрыть тайны погибающей планеты. Дата выхода игры пока не сообщается.