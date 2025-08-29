Продажи хоррора The Exit 8 превысили два миллиона копий

Аномальный хоррор The Exit 8 продолжает покорять аудиторию: издатель PLAYISM и разработчик KOTAKE CREATE объявили, что её суммарные продажи превысили отметку в два миллиона копий.

Изначально проект вышел на PC через Steam в ноябре 2023 года и постепенно охватил все актуальные платформы: Switch в апреле 2024-го, PlayStation 5 и 4 в августе того же года, Xbox Series в январе 2025-го, мобильные устройства весной, а сегодня состоялся релиз и для Switch 2. Такой планомерный выход позволил игре стабильно наращивать аудиторию и популярность.

Дополнительный повод для радости фанатов — премьера полнометражного фильма по мотивам The Exit 8, которая сегодня состоялась в кинотеатрах.

В честь события в японских розничных магазинах начали распространяться специальные физические издания игры с ограниченными обложками в стиле фильма. Коллекционеры уже называют их редким и желанным трофеем.