Автор Exodus "не пытается конкурировать со Starfield", а просто хочет создать "лучшую из возможных сай-фай вселенных"

Джеймс Олен не чужд интригующих миров в ролевых играх, ведь он два десятилетия работал в компании BioWare над всем, начиная с Baldur's Gate и заканчивая Star Wars: Knights of the Old Republic. Сейчас он работает над созданием "лучшей из возможных научно-фантастических вселенных" в совершенно новой студии Archetype Entertainment, но первая игра команды Exodus "не пытается конкурировать со Starfield".
"О, мы игра другого типа, чем [Starfield]", - говорит Олен, отвечая на вопрос о сходстве. Вместо этого Exodus "более похожа" на игры, над которыми команда, состоящая из бывших разработчиков Halo, Last Of Us и Mass Effect, работала в прошлом.
"Это значит, что мы по-прежнему хотим создать горизонт, где вы чувствуете, что можете идти куда хотите, - продолжает Олен, - но в то же время мы хотим, чтобы история была целостной, с персонажами, которых вы можете любить или ненавидеть, и с дугами, которые захватывают". Т.е. Олен как бы намекает, что его RPG не будет разбавлена 1000 бесполезных планет.
Что касается размера вселенной и повествовательных амбиций, то "все это - баланс", - говорит Олен. "Если вы посмотрите на то, какие игры мы делали в прошлом, то, вероятно, сможете догадаться, где будет баланс. Но я не думаю, что мы пытаемся конкурировать со Starfield".
Exodus может пойти по стопам Mass Effect, но эта новая "уникальная" вселенная стремится выделиться. "Мы хотели убедиться, что это лучшая научно-фантастическая вселенная, которую мы могли бы создать", - продолжает Олен, делая дополнительный кивок в сторону своей вновь обретенной свободы "принимать решения как в творческом плане, так и в плане создания студии и людей, с которыми мы работаем".
Издателем Exodus является Wizards of the Coast, владельцы Dungeons & Dragons, и Олен говорит, что компания позволила им сделать то, "что мы всегда хотели, но часто не могли, [и] теперь мы получили эту возможность".
А че там конкурировать со старфилдом? Там и любая "три в ряд" затащит.
Во во ))))
Возможно они имели в виду в плане отстоя.
Надеюсь, у них действительно получится сделать то, что они хотели, но не могли, а мы получим действительно достойную игру, и слова разрабов, "Мы хотели убедиться, что это лучшая научно-фантастическая вселенная, которую мы могли бы создать", не разойдутся с делом.
Действительно. Зачем конкурировать с старфилдом, если его легко можно раздавить?
не думаю что легко. что его раздавить придется заделать подобную игру но больше и лучше.
А как можно конкурировать с какашкой!??? Как не крути, а цветочком она уже не станет! :)))
Конкурировать со Starfield? Не смешите меня! Starfield настолько убог, что не выдержит конкуренции даже с не самыми лучшими играми на тему "RPG в космосе". Любая средненькая игра без багов лучше "старфилда".
Мне показалось что больше на масс эффекты игра похожа, не очень понял сравнение со старфилдом.
Да всего то надо выпустить игру очень похожую на первый Mass Effect, с современной графикой и хотя бы половину того сюжета. И вполне уже играбельно и современно.
Надеюсь, что эта игра будет лучше калфилда
Не, удачи им, конечно, по пока звучит как завышенные ожидания.
Я надеюсь что выйдет игра Exodus' 2