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Exodus TBA
Адвенчура, Ролевая, Научная фантастика
9.2 21 оценка

Автор Exodus "не пытается конкурировать со Starfield", а просто хочет создать "лучшую из возможных сай-фай вселенных"

Procy_on
Новости

Джеймс Олен не чужд интригующих миров в ролевых играх, ведь он два десятилетия работал в компании BioWare над всем, начиная с Baldur's Gate и заканчивая Star Wars: Knights of the Old Republic. Сейчас он работает над созданием "лучшей из возможных научно-фантастических вселенных" в совершенно новой студии Archetype Entertainment, но первая игра команды Exodus "не пытается конкурировать со Starfield".

"О, мы игра другого типа, чем [Starfield]", - говорит Олен, отвечая на вопрос о сходстве. Вместо этого Exodus "более похожа" на игры, над которыми команда, состоящая из бывших разработчиков Halo, Last Of Us и Mass Effect, работала в прошлом.

"Это значит, что мы по-прежнему хотим создать горизонт, где вы чувствуете, что можете идти куда хотите, - продолжает Олен, - но в то же время мы хотим, чтобы история была целостной, с персонажами, которых вы можете любить или ненавидеть, и с дугами, которые захватывают". Т.е. Олен как бы намекает, что его RPG не будет разбавлена 1000 бесполезных планет.

Что касается размера вселенной и повествовательных амбиций, то "все это - баланс", - говорит Олен. "Если вы посмотрите на то, какие игры мы делали в прошлом, то, вероятно, сможете догадаться, где будет баланс. Но я не думаю, что мы пытаемся конкурировать со Starfield".

Exodus может пойти по стопам Mass Effect, но эта новая "уникальная" вселенная стремится выделиться. "Мы хотели убедиться, что это лучшая научно-фантастическая вселенная, которую мы могли бы создать", - продолжает Олен, делая дополнительный кивок в сторону своей вновь обретенной свободы "принимать решения как в творческом плане, так и в плане создания студии и людей, с которыми мы работаем".

Издателем Exodus является Wizards of the Coast, владельцы Dungeons & Dragons, и Олен говорит, что компания позволила им сделать то, "что мы всегда хотели, но часто не могли, [и] теперь мы получили эту возможность".

17
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Franky707

А че там конкурировать со старфилдом? Там и любая "три в ряд" затащит.

15
askazanov

Во во ))))

3
Uilenspiegel

Возможно они имели в виду в плане отстоя.

1
AllConforD

Надеюсь, у них действительно получится сделать то, что они хотели, но не могли, а мы получим действительно достойную игру, и слова разрабов, "Мы хотели убедиться, что это лучшая научно-фантастическая вселенная, которую мы могли бы создать", не разойдутся с делом.

4
UnderstatedFrey

Действительно. Зачем конкурировать с старфилдом, если его легко можно раздавить?

3
MunchkiN 616

не думаю что легко. что его раздавить придется заделать подобную игру но больше и лучше.

-4
Львов Игорь

А как можно конкурировать с какашкой!??? Как не крути, а цветочком она уже не станет! :)))

3
Janekste

Конкурировать со Starfield? Не смешите меня! Starfield настолько убог, что не выдержит конкуренции даже с не самыми лучшими играми на тему "RPG в космосе". Любая средненькая игра без багов лучше "старфилда".

2
Contriver

Мне показалось что больше на масс эффекты игра похожа, не очень понял сравнение со старфилдом.

0
Tsssss

Да всего то надо выпустить игру очень похожую на первый Mass Effect, с современной графикой и хотя бы половину того сюжета. И вполне уже играбельно и современно.

0
Макс Макс 007

Надеюсь, что эта игра будет лучше калфилда

0
Кей Овальд

Не, удачи им, конечно, по пока звучит как завышенные ожидания.

0
Fox Foxi

Я надеюсь что выйдет игра Exodus' 2

-1