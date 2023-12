Автор Exodus "не пытается конкурировать со Starfield", а просто хочет создать "лучшую из возможных сай-фай вселенных"

Джеймс Олен не чужд интригующих миров в ролевых играх, ведь он два десятилетия работал в компании BioWare над всем, начиная с Baldur's Gate и заканчивая Star Wars: Knights of the Old Republic. Сейчас он работает над созданием "лучшей из возможных научно-фантастических вселенных" в совершенно новой студии Archetype Entertainment, но первая игра команды Exodus "не пытается конкурировать со Starfield".

"О, мы игра другого типа, чем [Starfield]", - говорит Олен, отвечая на вопрос о сходстве. Вместо этого Exodus "более похожа" на игры, над которыми команда, состоящая из бывших разработчиков Halo, Last Of Us и Mass Effect, работала в прошлом.

"Это значит, что мы по-прежнему хотим создать горизонт, где вы чувствуете, что можете идти куда хотите, - продолжает Олен, - но в то же время мы хотим, чтобы история была целостной, с персонажами, которых вы можете любить или ненавидеть, и с дугами, которые захватывают". Т.е. Олен как бы намекает, что его RPG не будет разбавлена 1000 бесполезных планет.



Что касается размера вселенной и повествовательных амбиций, то "все это - баланс", - говорит Олен. "Если вы посмотрите на то, какие игры мы делали в прошлом, то, вероятно, сможете догадаться, где будет баланс. Но я не думаю, что мы пытаемся конкурировать со Starfield".



Exodus может пойти по стопам Mass Effect, но эта новая "уникальная" вселенная стремится выделиться. "Мы хотели убедиться, что это лучшая научно-фантастическая вселенная, которую мы могли бы создать", - продолжает Олен, делая дополнительный кивок в сторону своей вновь обретенной свободы "принимать решения как в творческом плане, так и в плане создания студии и людей, с которыми мы работаем".



Издателем Exodus является Wizards of the Coast, владельцы Dungeons & Dragons, и Олен говорит, что компания позволила им сделать то, "что мы всегда хотели, но часто не могли, [и] теперь мы получили эту возможность".