Certain Affinity помогает в разработке научно-фантастической приключенческой ролевой игры Exodus

По словам разработчика, Certain Affinity является ведущим партнером по совместной разработке недавно анонсированной научно-фантастической приключенческой ролевой игры Exodus от Archetype Entertainment.

Компания Certain Affinity работает с Archetype Entertainment с 2022 года, сотрудничая с исполнительным креативным директором и соучредителем Archetype Entertainment Джеймсом Оленом (ранее ведущим дизайнером Baldur's Gate I и Baldur's Gate II, а также Star Wars: Knights of the Old Republic), и вместе с вице-президентом студии, исполнительным продюсером и сооснователем Чадом Робертсоном (ранее директором студии EA BioWare).

«Эта игра представляет чрезвычайно инновационный и обширный мир», — сказал Олен в пресс-релизе. «Мы создаем новую вселенную, которая, как мы надеемся, станет началом многолетнего повествовательного приключения для геймеров. Я знаю Макса уже давно и был очень рад сотрудничеству с Certain Affinity в проекте. Благодаря его поддержке и привлечению его выдающейся команды мы рады воплотить в жизнь эту новую научно-фантастическую вселенную ААА-класса».

Робертсон добавил:

«Ценность объединения усилий наших опытных команд добавляет явную выгоду проекту и гарантирует, что на современном конкурентном рынке видеоигр Exodus станет интеллектуальной собственностью, которая выделяется среди других с точки зрения качества, глубокого взаимодействия и ценности для геймеров. Нам понравилось работать с Certain Affinity, и мы с нетерпением ждем уникальных возможностей, которые открываются в результате такого глубокого партнерства с такой опытной командой».

Exodus находится в разработке для PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Дата релиза пока не объявлена.