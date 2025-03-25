Создатели ролевой игры Exodus поведали об инопланетной расе Рексанов

Разработчики из Archetype Entertainment продолжаю рассказывать о мире и лоре своей грядущей научно-фантастической ролевой игры Exodus. На этот раз они поведали об инопланетной расе рексанов, которых Небесные использовали в качестве рабочей силы для построения своей империи.
Среди множества видов подменышей, выведенных для служения им, один стоит выше остальных как по количеству, так и по качеству — Рексана. С момента возвышения господства Небесных эти неутомимые рабочие служили основой Небесной промышленности, основными шестеренками, приводящими в движение ее механизмы.
Имея впечатляющий рост в шесть с половиной футов, с вытянутыми вперед руками, Рексаны были спроектированы как типичные футуристические строительные рабочие. Однако то, что укрепляет их репутацию «Рабочих», — это революционный интерфейс нейронной индукции, встроенный в их конструкцию — Триггерное гнездо. Это замечательное слияние органической формы и механической функции стирает границу между сознанием и техникой, воплощая агрессивные амбиции и отстраненную изобретательность их создателей.
Тем не менее, по мере развития небесных технологий, Рексаны были отброшены в сторону — забытые слуги были заменены серийно производимыми конструкциями и автоматикой. Некоторые Доминионы все еще используют их, перепрофилируя свои Триггерные гнезда с оружием и развертывая их в качестве расходуемых солдат первой волны. Но, как и многие Подменыши, Рексаны были оттеснены на обочину — оставлены заботиться о себе на едва пригодных для жизни мирах.
В этой истории есть мораль для человечества. Рексаны — не наши союзники. Они — предупреждение. Леденящий душу взгляд на то, что нас ждет, если мы потерпим неудачу. Они — последствия Небесных — выброшенные, заменяемые, расходуемые. И если мы дрогнём, это можем быть мы, оставленные копаться в объедках, пытаясь вспомнить, кем мы когда-то были.
Релиз Exodus ожидается в 2026 году на ПК, PS5 и Xbox Series Х/S.
А мне вот интересно, создатель рассы этой представляет что такое или кто такие вообще строители , это носить , бить молотком, крутить и т.д. ,и вот судя по этим рукам они даже есть не могут нормально, так как банально держать не смогут нормально предметы , не то что нести . А потом игра у нас провалится , потому что дизайнера со свистоперделками наняли , а логику и проработку мира и Лора не наняли.
П.с. не ну может они магическая расса , потому что явно оно вот так как то в строители не клеится .
А с чего ты взял, что эта раса самостоятельно всё строила? Почитай текст внимательно. Их использовали как строителей, но они строили не сами, а под наблюдением более развитой расы. Скажем так. Условному быку не нужны руки вместо копыт, чтобы участвовать в стройке в качестве строителя. Нужен только умелый управляющий из высшей расы. Ну а задача дешёвой рабочей силы в любом случае тяжести таскать, а не аккуратно пользоваться инструментами. С дизайном здесь всё Ок!
Зачем руки, чтобы есть? Всунул морду в чашку и жри ртом сколько хочешь! Зачем им брать в руки предметы для того, чтобы есть? Ты на их мордочку посмотри. Прям как у грызунов.
Не не , я с тобой тролль общаться не хочу , у меня в комментарии все норм написано и в первую очередь про носить тяжести.
Интересно посмотреть, что получиться.
А не могли бы авторы поведать о точной дате выходе а не модельками дефилировать в инфопространстве.
Зачем? Пусть сделают игру доконца, чтоб успели все закончить, чем получить игру провала
Есть надежда что получится что-то стоящее.
Я надеялся на создание игры а-ля Масс Эффект 1,2.
А тут шутан - ужастик какой то получается.
очередной провал будет и ни о чем
Как же убого и вторично это выглядит. Просто копи - паст и ноль фантазии
"Поведали"- как поэтично
Опять гуманоиды жопастые, никакой фантазии