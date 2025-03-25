Создатели ролевой игры Exodus поведали об инопланетной расе Рексанов

Разработчики из Archetype Entertainment продолжаю рассказывать о мире и лоре своей грядущей научно-фантастической ролевой игры Exodus. На этот раз они поведали об инопланетной расе рексанов, которых Небесные использовали в качестве рабочей силы для построения своей империи.

Среди множества видов подменышей, выведенных для служения им, один стоит выше остальных как по количеству, так и по качеству — Рексана. С момента возвышения господства Небесных эти неутомимые рабочие служили основой Небесной промышленности, основными шестеренками, приводящими в движение ее механизмы.



Имея впечатляющий рост в шесть с половиной футов, с вытянутыми вперед руками, Рексаны были спроектированы как типичные футуристические строительные рабочие. Однако то, что укрепляет их репутацию «Рабочих», — это революционный интерфейс нейронной индукции, встроенный в их конструкцию — Триггерное гнездо. Это замечательное слияние органической формы и механической функции стирает границу между сознанием и техникой, воплощая агрессивные амбиции и отстраненную изобретательность их создателей.



Тем не менее, по мере развития небесных технологий, Рексаны были отброшены в сторону — забытые слуги были заменены серийно производимыми конструкциями и автоматикой. Некоторые Доминионы все еще используют их, перепрофилируя свои Триггерные гнезда с оружием и развертывая их в качестве расходуемых солдат первой волны. Но, как и многие Подменыши, Рексаны были оттеснены на обочину — оставлены заботиться о себе на едва пригодных для жизни мирах.



В этой истории есть мораль для человечества. Рексаны — не наши союзники. Они — предупреждение. Леденящий душу взгляд на то, что нас ждет, если мы потерпим неудачу. Они — последствия Небесных — выброшенные, заменяемые, расходуемые. И если мы дрогнём, это можем быть мы, оставленные копаться в объедках, пытаясь вспомнить, кем мы когда-то были.

Релиз Exodus ожидается в 2026 году на ПК, PS5 и Xbox Series Х/S.