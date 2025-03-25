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Exodus 2026 г.
Адвенчура, Ролевая, Научная фантастика
8.2 225 оценок

Создатели ролевой игры Exodus поведали об инопланетной расе Рексанов

monk70 monk70

Разработчики из Archetype Entertainment продолжаю рассказывать о мире и лоре своей грядущей научно-фантастической ролевой игры Exodus. На этот раз они поведали об инопланетной расе рексанов, которых Небесные использовали в качестве рабочей силы для построения своей империи.

Среди множества видов подменышей, выведенных для служения им, один стоит выше остальных как по количеству, так и по качеству — Рексана. С момента возвышения господства Небесных эти неутомимые рабочие служили основой Небесной промышленности, основными шестеренками, приводящими в движение ее механизмы.

Имея впечатляющий рост в шесть с половиной футов, с вытянутыми вперед руками, Рексаны были спроектированы как типичные футуристические строительные рабочие. Однако то, что укрепляет их репутацию «Рабочих», — это революционный интерфейс нейронной индукции, встроенный в их конструкцию — Триггерное гнездо. Это замечательное слияние органической формы и механической функции стирает границу между сознанием и техникой, воплощая агрессивные амбиции и отстраненную изобретательность их создателей.

Тем не менее, по мере развития небесных технологий, Рексаны были отброшены в сторону — забытые слуги были заменены серийно производимыми конструкциями и автоматикой. Некоторые Доминионы все еще используют их, перепрофилируя свои Триггерные гнезда с оружием и развертывая их в качестве расходуемых солдат первой волны. Но, как и многие Подменыши, Рексаны были оттеснены на обочину — оставлены заботиться о себе на едва пригодных для жизни мирах.

В этой истории есть мораль для человечества. Рексаны — не наши союзники. Они — предупреждение. Леденящий душу взгляд на то, что нас ждет, если мы потерпим неудачу. Они — последствия Небесных — выброшенные, заменяемые, расходуемые. И если мы дрогнём, это можем быть мы, оставленные копаться в объедках, пытаясь вспомнить, кем мы когда-то были.

Релиз Exodus ожидается в 2026 году на ПК, PS5 и Xbox Series Х/S.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Phoentice

А мне вот интересно, создатель рассы этой представляет что такое или кто такие вообще строители , это носить , бить молотком, крутить и т.д. ,и вот судя по этим рукам они даже есть не могут нормально, так как банально держать не смогут нормально предметы , не то что нести . А потом игра у нас провалится , потому что дизайнера со свистоперделками наняли , а логику и проработку мира и Лора не наняли.

П.с. не ну может они магическая расса , потому что явно оно вот так как то в строители не клеится .

2
Janekste

А с чего ты взял, что эта раса самостоятельно всё строила? Почитай текст внимательно. Их использовали как строителей, но они строили не сами, а под наблюдением более развитой расы. Скажем так. Условному быку не нужны руки вместо копыт, чтобы участвовать в стройке в качестве строителя. Нужен только умелый управляющий из высшей расы. Ну а задача дешёвой рабочей силы в любом случае тяжести таскать, а не аккуратно пользоваться инструментами. С дизайном здесь всё Ок!

судя по этим рукам они даже есть не могут нормально

Зачем руки, чтобы есть? Всунул морду в чашку и жри ртом сколько хочешь! Зачем им брать в руки предметы для того, чтобы есть? Ты на их мордочку посмотри. Прям как у грызунов.

0
Phoentice Janekste

Не не , я с тобой тролль общаться не хочу , у меня в комментарии все норм написано и в первую очередь про носить тяжести.

0
sa1958

Интересно посмотреть, что получиться.

2
Egik81

А не могли бы авторы поведать о точной дате выходе а не модельками дефилировать в инфопространстве.

0
Wolffe14

Зачем? Пусть сделают игру доконца, чтоб успели все закончить, чем получить игру провала

4
Саша Борцов

Есть надежда что получится что-то стоящее.

0
Ивасик

Я надеялся на создание игры а-ля Масс Эффект 1,2.

А тут шутан - ужастик какой то получается.

0
HoganHog
0
LankyWeaver

очередной провал будет и ни о чем

0
MistaSpider

Как же убого и вторично это выглядит. Просто копи - паст и ноль фантазии

0
Carissa7517

"Поведали"- как поэтично

0
tesla707
0
SoftyCat

Опять гуманоиды жопастые, никакой фантазии

0