В Exodus будет "огромное разнообразие" инопланетных видов

Archetype Entertainment может быть совершенно новой студией, но с ее рядами, полными ветеранов индустрии из BioWare, Naughty Dog и других, у нее определенно есть таланты, чтобы поддержать свои AAA-амбиции. Студия представила свою первую игру — научно-фантастическую RPG Exodus ААА-класса — в декабре прошлого года, вскружив головы немалому количеству поклонников Mass Effect, и с тех пор по частям раскрывает новые подробности о ней.

Недавно студия выпустила новое видео с вопросами и ответами, в котором соучредители Archetype Entertainment Джеймс Олен (который также является исполнительным креативным директором) и Чад Робертсон (который также является исполнительным продюсером) раскрывают новые подробности о сеттинге Exodus.

В частности, разработчики рассказали о жителях вселенной Exodus. В скоплении Омега Центавра остатки человечества, бежавшие с умирающей Земли, противостоят Небожителям, доминирующему виду, произошедшему от древних земных людей. Однако они не будут единственными нечеловеческими видами, с которыми вы столкнетесь в игре.

По словам Олена, хотя все виды в Exodus будут иметь «земное происхождение», благодаря тому, как они развивались на протяжении десятков тысяч лет, в игре они будут «невероятно странными, чудесными и таинственными существами».

«Обычно вы называете инопланетянином нечто, что развилось на планете, отличной от Земли», — сказал соучредитель и исполнительный креативный директор Archetype Entertainment Джеймс Олен. «Все во вселенной Exodus имеет земное происхождение. Однако они развивались на протяжении десятков тысяч лет, поэтому некоторые из них превратились в невероятно странных, чудесных и таинственных существ, которые зачастую намного более странны, чем классические инопланетяне, которых вы можете видеть в других научно-фантастических франшизах.



Это также включает в себя такие вещи, как Пробужденные — разумные животные с Земли. Здесь есть множество интересных вещей, с которыми вы сможете столкнуться, взаимодействовать и, очевидно, сражаться. Так что да, существует огромное разнообразие видов, помимо Небожителей».

Олен предоставил немного больше информации о вышеупомянутых Пробудившихся животных, показав, что несколько «инопланетных» видов в Exodus эволюционировали из тех, кто когда-то был животными на Земле.

«В Exodus есть множество странных существ, разумных и неразумных, и, как я уже говорил, все они имеют земное происхождение», — сказал он. «Это не означает, что все они произошли от людей, поскольку некоторые из них произойдут от тех, кого мы называем Пробуждёнными животными — животных, чей интеллект был улучшен, а затем в течение десятков тысяч лет они превратились в существ, которые иногда совсем не похожи на животных, из которых они произошли».

И будут ли у игроков возможность играть за один из этих нечеловеческих видов, или Exodus позволит вам играть только за главного героя-человека? Исполнительный продюсер Чад Робертсон не дал конкретного ответа, а лишь сказал, что ответ «немного да и нет».

«Ответ не тривиальный, на самом деле это что-то вроде да и нет. Мы очень рады некоторым вещам, которые вы сможете делать как игрок, но мы не собираемся раскрывать все детали в ближайшее время».

Exodus находится в разработке для PS5, Xbox Series X/S и ПК.