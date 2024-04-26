В Exodus "удивительный и разнообразный состав спутников", включая нечеловеческих персонажей

Поскольку Exodus – это научно-фантастическая ролевая игра, созданная бывшими разработчиками BioWare, неудивительно, что она привлекает много же внимания, и очевидно, что игра будет предлагать опыт, аналогичный серии Mass Effect, во многих ключевых моментах.

Возьмем, к примеру, компаньонов: в Exodus будет представлен большой и разнообразный состав персонажей, которые будут сопровождать вас на протяжении всей игры. Выступая в формате вопросов и ответов, недавно опубликованном разработчиком Archetype Entertainment, соучредитель студии и исполнительный продюсер Чад Робертсон еще немного рассказал о том, чего ожидать от персонажей-компаньонов Exodus и какую роль они будут играть в целом.

«Компаньоны — огромная часть Exodus», — сказал Робертсон. «Мы понимаем, насколько они важны для игроков, они очень важны для нас. У нас есть потрясающий, разнообразный состав компаньонов, которых мы собрали».

Конечно, на данный момент единственным персонажем-компаньоном, который был показан в Exodus, является Элиза, которая любит выходить на поле битвы внутри меха. Однако, по словам Робертсона, она является «представителем того разнообразия», которым могут похвастаться персонажи-компаньоны Exodus, включая нечеловеческих персонажей.

«Надеюсь, она вам понравится, она представляет собой то разнообразие, которое есть в игре, включая некоторых нечеловеческих компаньонов, которые со временем появятся на вашем пути», — сказал он.

Робертсон также коснулся других персонажей, с которыми игроки будут взаимодействовать на протяжении всей истории. В Exodus замедление времени является основной частью повествования: игроки часто отправляются из дома в длительные межзвездные путешествия со скоростью, близкой к скорости света, а это означает, что к тому времени, когда они вернутся, хотя для них пройдет всего несколько недель, для всех, кого они покинули, пройдут десятилетия.

По словам Робертсона, основной состав персонажей-компаньонов Exodus всегда будет путешествовать с вами во всех этих дальних путешествиях, но с течением времени каждый раз, когда вы возвращаетесь, вы также встречаете совершенно новых персонажей.

«По прошествии десятилетий в Exodus определенно появятся новые персонажи, но есть и ядро, которое останется с вами на протяжении всего путешествия», — сказал Робертсон. «Это действительно важно для нас, потому что мы хотим построить эмоциональные связи с вашими товарищами, вашими близкими и другими главными героями игры.



Итак, вы увидите, как они развиваются вместе с вами, потому что некоторые из них отправятся с вами в ваши путешествия, а некоторые останутся дома. В конечном счете, есть то ядро, которое вы будете видеть снова и снова и строить с ним глубокие фундаментальные отношения, а также новые, которые вы увидите, когда вернетесь домой, и в других аспектах игры».

Exodus находится в разработке для PS5, Xbox Series X/S и ПК.