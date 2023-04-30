Компания Capcom представила несколько трейлеров к игре Exoprimal ©

Компания Capcom выпустила несколько трейлеров к игре Exoprimal от третьего лица, посвященной истреблению динозавров и представляющей несколько аспектов игры.

Первый ролик знакомит с отрядом "Молотоголовые" и его членами - вождем Лорцено, Алдерсом, Маджести, Эйсом и Сэнди. Вы можете посмотреть его ниже.

Далее - введение в сюжет, посвященное печально известному инциденту в Бикитоа, с которого все началось.

Затем мы посмотрим на настоящих звезд шоу - динозавров, включая различные виды ящериц-переростков, с которыми нам придется сражаться.

И последние, но не менее важные, в видеороликах показаны другие звезды шоу - три экзокостюма, которые мы наденем, чтобы расширить наши возможности и принять на себя удар трицератопса. В частности, мы посмотрим на экзокостюмы штурмового типа Barrage, Zephyr и Deadeye.

Exoprimal выйдет 14 июля 2023 года для PS5, Xbox Series X|S и ПК. Игра также появится в Game Pass.