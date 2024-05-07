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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.2 780 оценок

Геймер нашел способ в Stellar Blade разблокировать "развратные" версии костюмов из "Новой игры+"

Gutsz
Новости

Корейский экшен Stellar Blade от студии Shift Up содержит внушительное количество уникальных и привлекательных нарядов для главной героини. Чтобы разблокировать все костюмы для Евы, придется изрядно постараться и несколько раз пройти игру, включая режим "Новая игра+". К сожалению, старательные игроки могут быть разочарованы тем, что в итоге получат цензурированную версию откровенных нарядов, но одному геймеру удалось найти способ избавиться от цензуры в игре.

Версию костюма без цензуры
Версию костюма без цензуры

Для получения всех костюмов в Stellar Blade вам в обязательном порядке придется обновиться до версии 1.002, даже если вы играете с диска. Только в этой версии была добавлена "Новая игра+" и несколько специальных нарядов, в числе которых и "Бандаж". Увы, вместе с этим обновлением игра подверглась цензуре, из-за которой дизайн костюмов был переработан. Чтобы разблокировать "развратные" версии всех нарядов, игрокам нужно получить их в актуальной версии игры. После этого можно удалить игру и вернуться к версии 1.000. Как оказалось, даже в этой версии экшен поддерживает сохранения из будущих патчей, поэтому при синхронизации данных пользователей игроки получают все наряды без цензуры.

Версия костюма в 1.002
Версия костюма в 1.002

Как отмечает автор находки под ником Cladhaire_, по сути, этот метод обманывает игру, выдавая игрокам костюмы, которые существовали на диске v1.000, но их нельзя было получить законным путем. К сожалению, для такого метода вам нужно обладать дисковой версией игры. С цифровой копией провернуть этот трюк не получится.

37
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Doom7

В целом почти нет разницы, а шумихи то вокруг этих костюмов, будто в версии без цензуры на гг только верёвочки и наклейки на сосках.

2
ZendaLin

поиграл час и пох что надето и какая там *опа, реально и надел полностью чёрный костюм , все остальные костюмы экскортниц просто не гармонируют с игрой слешером ! какая то расфуфыренная радуга только глазам мешает ...

0
4de

Это один из плюсов дисковых версий, возможность поиграть всегда в версию 1.0. У меня так бладборн есть первый диск обычное издание, и есть возможность поиграть в низко фпсную версию с более красивой графикой

0
Devilor

фу....

0
Олег Дудин

Стоит ли игра свеч? Не думаю. Костюмы всё равно довольно открытые, зря народ ворчит.

-1
Bambillo132

нужна колаба с проивзодителем тримеров для волос, ладошки стричь.

-11
Perseus_33

убогие консольки не вывозят hairworks, аххахахах

-13
Flea1221

На лицо девка девка откровенно говоря страшненькая. Но лучше такая, чем то что предлагают современные крупные игры с ЖЕНЩИНАМИ

-15
Jon Bekket

страшно представить что по твоим меркам красиво)

3
Flea1221 Jon Bekket

2B например.

0
Jon Bekket Flea1221

Должен тебя расстроить но 2B тоже азиатка. И лицо у них похоже.

0
Destroited

Мне одному кажется что игры все больше скатываются не в сюжет а в порноиндустрию и разрабы еще этим гордятся ?

-27
Demitshur

для азиатских игр это нормально

2
Кроллег

Если бы скатывались - то не было бы столько шума вокруг игры.

10
Bambillo132

это азия, они помешаны на этом

-3
opexdisturbed

Эм, а ну сходу скинь название предыдущей ААА игры в которой гг была такой же сексуальной и полуобнаженной

7
Varyag-6666 opexdisturbed

Ну, Эбби ниче так, если полтораху саке всосать.

-5