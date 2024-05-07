Геймер нашел способ в Stellar Blade разблокировать "развратные" версии костюмов из "Новой игры+"

Корейский экшен Stellar Blade от студии Shift Up содержит внушительное количество уникальных и привлекательных нарядов для главной героини. Чтобы разблокировать все костюмы для Евы, придется изрядно постараться и несколько раз пройти игру, включая режим "Новая игра+". К сожалению, старательные игроки могут быть разочарованы тем, что в итоге получат цензурированную версию откровенных нарядов, но одному геймеру удалось найти способ избавиться от цензуры в игре.
Для получения всех костюмов в Stellar Blade вам в обязательном порядке придется обновиться до версии 1.002, даже если вы играете с диска. Только в этой версии была добавлена "Новая игра+" и несколько специальных нарядов, в числе которых и "Бандаж". Увы, вместе с этим обновлением игра подверглась цензуре, из-за которой дизайн костюмов был переработан. Чтобы разблокировать "развратные" версии всех нарядов, игрокам нужно получить их в актуальной версии игры. После этого можно удалить игру и вернуться к версии 1.000. Как оказалось, даже в этой версии экшен поддерживает сохранения из будущих патчей, поэтому при синхронизации данных пользователей игроки получают все наряды без цензуры.
Как отмечает автор находки под ником Cladhaire_, по сути, этот метод обманывает игру, выдавая игрокам костюмы, которые существовали на диске v1.000, но их нельзя было получить законным путем. К сожалению, для такого метода вам нужно обладать дисковой версией игры. С цифровой копией провернуть этот трюк не получится.
В целом почти нет разницы, а шумихи то вокруг этих костюмов, будто в версии без цензуры на гг только верёвочки и наклейки на сосках.
поиграл час и пох что надето и какая там *опа, реально и надел полностью чёрный костюм , все остальные костюмы экскортниц просто не гармонируют с игрой слешером ! какая то расфуфыренная радуга только глазам мешает ...
Это один из плюсов дисковых версий, возможность поиграть всегда в версию 1.0. У меня так бладборн есть первый диск обычное издание, и есть возможность поиграть в низко фпсную версию с более красивой графикой
фу....
Стоит ли игра свеч? Не думаю. Костюмы всё равно довольно открытые, зря народ ворчит.
нужна колаба с проивзодителем тримеров для волос, ладошки стричь.
убогие консольки не вывозят hairworks, аххахахах
На лицо девка девка откровенно говоря страшненькая. Но лучше такая, чем то что предлагают современные крупные игры с ЖЕНЩИНАМИ
страшно представить что по твоим меркам красиво)
2B например.
Должен тебя расстроить но 2B тоже азиатка. И лицо у них похоже.
Мне одному кажется что игры все больше скатываются не в сюжет а в порноиндустрию и разрабы еще этим гордятся ?
для азиатских игр это нормально
Если бы скатывались - то не было бы столько шума вокруг игры.
это азия, они помешаны на этом
Эм, а ну сходу скинь название предыдущей ААА игры в которой гг была такой же сексуальной и полуобнаженной
Ну, Эбби ниче так, если полтораху саке всосать.