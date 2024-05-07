Серверы Final Fantasy 14 по всему миру подверглись DDoS-атакам

Серверы Final Fantasy 14 в настоящее время подвергаются всемирной DDoS-атаке, из-за которой игроки не могут войти в MMORPG от Square Enix.
В своем блоге Square Enix сообщила игрокам, что технические проблемы в Final Fantasy 14 начались 6 мая. На данный момент из-за DDoS-атаки у игроков могут возникнуть проблемы со входом в игру, доступом/отправкой данных и отключением от дата-центров в Японии, Северной Америке, Европе и Океании.
Хотя Square Enix еще не назвала причину технических проблем, разработчик пообещал игрокам, что расследование атаки, а также меры противодействия уже ведутся.
Сегодняшняя DDoS-атака произошла спустя несколько недель после того, как геймдиректор Наоки Ёсида объявил о разработке графического обновления для грядущего расширения Final Fantasy 14, Dawntrail. Графическое обновление стало прямым ответом на негативные отзывы фанатов о безжизненных глазах модели персонажа в эталонном трейлере Dawntrail.
Final Fantasy 14: Dawntrail выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC 2 июля, а ранний доступ для тех, кто оформил предварительный заказ, начнется 28 июня.
эх всего дедос а если б сервера навернулись с резервными вот бы смеху то было это была бы одна из топовых новостей наверно
под дидос атаки можно нынче спихнуть всё
Украинские спец службы балуются))))
Новость новостей, тех самых что мы заслужили благодаря ботам которые гонятся за бонусами.
Мамонты вспомнят