Серверы Final Fantasy 14 по всему миру подверглись DDoS-атакам

Серверы Final Fantasy 14 в настоящее время подвергаются всемирной DDoS-атаке, из-за которой игроки не могут войти в MMORPG от Square Enix.

В своем блоге Square Enix сообщила игрокам, что технические проблемы в Final Fantasy 14 начались 6 мая. На данный момент из-за DDoS-атаки у игроков могут возникнуть проблемы со входом в игру, доступом/отправкой данных и отключением от дата-центров в Японии, Северной Америке, Европе и Океании.

Хотя Square Enix еще не назвала причину технических проблем, разработчик пообещал игрокам, что расследование атаки, а также меры противодействия уже ведутся.

Сегодняшняя DDoS-атака произошла спустя несколько недель после того, как геймдиректор Наоки Ёсида объявил о разработке графического обновления для грядущего расширения Final Fantasy 14, Dawntrail. Графическое обновление стало прямым ответом на негативные отзывы фанатов о безжизненных глазах модели персонажа в эталонном трейлере Dawntrail.

Final Fantasy 14: Dawntrail выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC 2 июля, а ранний доступ для тех, кто оформил предварительный заказ, начнется 28 июня.