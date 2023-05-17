Первый эпизод приключенческой игры The Expanse: A Telltale Series выходит 27 июля ©

The Expanse: A Telltale Series Episode 1 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Epic Games Store 27 июля, сообщила Telltale Games. Следующие четыре эпизода будут выходить каждые две недели после выхода Эпизода 1.

Предварительные заказы как на стандартное издание за 39,99 долл. США, так и на издание Deluxe за 44,99 долл. США начнут действовать 1 июня. Игроки, оформившие предварительный заказ, получат ранний доступ на 24 часа на PlayStation и ПК, а игроки, купившие издание Deluxe, также получат загружаемый контент, о котором будет подробно рассказано. впоследствии.

Испытайте захватывающую вселенную The Expanse, как никогда раньше, в последнем приключении Telltale The Expanse: A Telltale Series. Следуйте за Кара Джи, которая вновь сыграет роль барабанщика Камины, и исследуйте опасные и неизведанные края Пояса на борту «Артемиды». От сбора мусора на затонувших кораблях в условиях невесомости до выживания во время мятежа и борьбы с грозными пиратами — вы делаете трудный выбор и раскрываете решимость Камины Драммер в этом последнем приключении Telltale.