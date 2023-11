The Expanse: A Telltale Series вышла в Steam

Telltale, студия и издатель повествовательных игр, сегодня выпустила в Steam свою последнюю игру The Expanse: A Telltale Series.

The Expanse: A Telltale Series — первая новая игра от ведущего разработчика и издателя повествовательных игр Telltale, известного такими играми, как The Wolf Among Us, Batman: The Telltale Series и The Walking Dead, с момента ее реформирования в 2019 году.

Действие The Expanse: A Telltale Series разворачивается перед событиями получившего признание критиков и отмеченного наградами телесериала Alcon Television Group, который транслируется на Amazon Prime Video. Игроки берут на себя роль Камины Драммер (которую играет актриса Кара Джи как в игре, так и в сериале), старшего офицера команды мусорщиков, охотящейся за таинственным сокровищем на окраинах Пояса. Игрокам предстоит иметь дело с множеством могущественных личностей, противостоять кровавому мятежу, исследовать локации за пределами Пояса и, самое главное, принимать трудные решения, которые определят судьбу команды Артемиды. Обыскивайте затонувшие корабли, ходите по стенам и потолку с помощью магнитных ботинок и используйте двигатели невесомости, чтобы парить сквозь секции кораблей и открытые просторы космоса в самом масштабном и захватывающем исследовании из всех игр Telltale на сегодняшний день.

Бонусный эпизод с Шоре Агдашлу в главной роли, повторяющей ее роль Крисьен Авасаралы, Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в «Пространстве», также вышел в Steam. Архангел предлагает совершенно новый взгляд на The Expanse: A Telltale Series, где игроки переживут роковой день из жизни Крисьен Авасаралы, управляя конфликтами по всей солнечной системе и сражаясь за остроумие с конкурирующими политиками, одновременно разбираясь в семейной драме в этот день, который навсегда изменит ее жизнь.