Expeditions: A MudRunner Game отправляется в новое приключение с контентным обновлением Breaking Ground

Подготовьте свои гаджеты к новому исследованию с новой картой, новыми транспортными средствами и 20+ миссиями. Expeditions: A MudRunner Game, последнее творение Saber Interactive, получила крупное бесплатное контентное обновление "Breaking Ground", доступное уже сейчас на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC.
В новом трейлере вы можете ознакомиться с новой картой, добавленными транспортными средствами и миссиями, доступными для всех игроков.
После землетрясения в самом сердце Аризоны окрестности больше не выглядят как прежде. Используйте все свои навыки исследователя дикой природы, чтобы найти путь через эти опасные и бесплодные холмы и каньоны. Как исследователь, необходимый для прогресса науки, вы собираетесь открыть миру существование неизвестной цивилизации. Следуйте за подсказками, изучайте следы и примите участие в одном из величайших открытий истории!
Чтобы помочь вам в 22 миссиях, представленных в этом обновлении, доступны два новых транспортных средства: SIRO 72 T8-H и AFIM Hornet 622T. Кроме того, в вашу команду добавился новый специалист - Маркус Кингсли, чьи навыки вам очень пригодятся. И это еще не все, ведь в будущих обновлениях будет еще больше контента.
Expeditions продолжит предлагать множество бесплатного контента, включая новые игровые механики, специалистов, транспортные средства, в дополнение к новому платному контенту, включенному в Year 1 Pass.