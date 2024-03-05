Expeditions: A MudRunner Game получила хорошие оценки от критиков

Expeditions: A MudRunner Game, четвертая часть популярной серии автомобильных симуляторов, официально дебютирует на рынке уже сегодня. Игра будет доступна на ПК и консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X и Nintendo Switch
Первые рецензии на игру уже появились в сети. Средний рейтинг игры на Metacritic составляет 79/100 (на OpenCritic - 80/100).
Среди прочего, игру хвалят за отличную физику, красивые пейзажи, хорошую оптимизацию, сбалансированный и увлекательный геймплей. Судя по этим отзывам, игра понравится как ветеранам серии, так и новичкам, желающим проехать по труднопроходимой местности за рулем внедорожников.
Да норм игра, миссий 10 прошел и удалил, скучновато все равно чёт
говорят игра мертвая в плане того что пустая очень и говорят что сноураннер намного динамичнее была и лучше ее брать
Говорят, игра только вышла.
И доп. контент будет регулярно появляются, как в Сноураннер.
Пока что мега кривая и багованная. Надо ждать патчей
гряземес без физичности грязи, промятых шин прилипающей к ним грязи, игра шлак для стримеров, и модель повреждений для 2к24 года выглядит ущербно!