Разработчики представили специальный трейлер Expeditions: A MudRunner Game, посвященный Дню святого Валентина

По случаю Дня святого Валентина компании Focus Entertainment и Sabre Interactive выпустили специальный видеоролик, приглашающий вас совершить романтическое путешествие по сложной местности и живописным пейзажам в Expeditions: A MudRunner Game.
Игроки SnowRunner знают, что приключение не такое радужное. Оно часто сопровождается отчаянием от неудачи и страхом снова увязнуть в грязи, утонуть в глубокой реке или упасть с холма. В случае с научными экспедициями ситуация кажется лучше, ведь при преодолении ловушек и естественных препятствий можно будет использовать лебедку с якорем, домкрат, дрон с камерой, металлоискатель, гидролокатор и систему для изменения давления в шинах. Подробнее в моих геймплейных впечатлениях. Видео также предлагает вам завязать новую дружбу. Однако кооператив появится в игре позже в бесплатном обновлении.
Expeditions: A MudRunner Game выйдет 5 марта для Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК в Steam и Epic Games Store.