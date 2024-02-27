Уникальные гаджеты и тюнинг машин в свежих трейлерах Expeditions: A MudRunner Game

В симуляторе вождения по бездорожью Expeditions: A MudRunner Game игрокам предстоит исследовать открытый мир, покоряя самые сложные участки дорог и открывая новые уголки природы. Разработчики из студии Saber Interactive реализовали продвинутую систему тюнинга, которая позволит настроить внедорожник под определенную местность и стиль игры. А также добавили в арсенал игрока уникальные гаджеты, которые будут полезны в дороге. Эти особенности Expeditions: A MudRunner Game были отмечены в свежих трейлерах.
Каждое приключение в Expeditions: A MudRunner Game начнется с гаража и настройки транспортного средства. В распоряжении игроков будет богатый ассортимент самых разных грузовиков и внедорожников, способных пройти по самым сложным участкам дороги. В дополнение к этому, каждую машину можно будет настроить под свои определенные потребности местности дорожной экспедиции.
В изучении мира Expeditions: A MudRunner Game вам также поможет эхолот, способный обследовать реки и пруды. С его помощью, вы сможете узнать безопасный маршрут для преодоления любых водных преград. С самыми глубокими участками рек помогут справиться раскладные мосты, всегда доступные в снаряжении игрока.
Релиз Expeditions: A MudRunner Game запланирован на 5 марта для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S и One, ПК и Switch.