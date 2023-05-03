F1 23 2023 г.
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EA представила атмосферный трейлер F1 23 и сообщила дату выхода

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EA объявила, что EA Sports F1 23 выйдет 16 июня этого года.

Последняя игра серии F1, выходящая на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC, включает в себя возвращение сюжетного режима Braking Point для одного игрока, а также ряд улучшений геймплея и качества жизни.

Последняя глава сюжетного режима Braking Point будет следить за карьерой главного героя Девона Батлера и его товарища по команде Эйдена Джексона, которые в составе команды Konnersport Racing Team борются за право соревноваться с легендами мировых гонок.

"Возвращение Braking Point позволит игрокам погрузиться в гоночную историю, которая дает уникальный взгляд на Формулу-1 наряду с подлинными гоночными характеристиками, которые знают и любят наши игроки", - прокомментировал в пресс-релизе Ли Мазер, старший креативный директор компании-разработчика Codemasters.

По словам EA, игровой процесс F1 23 станет значительным шагом вперед по сравнению с предыдущими играми в плане физики и управления гонками, что стало прямым результатом обратной связи с реальными командами F1.

"Тесное сотрудничество с командами позволило нам усовершенствовать модель управления, добавить больше реализма в игру, а внедрение новой системы кодирования цветов, используемой в кино и на телевидении, позволило добиться более реалистичного восприятия", - объяснил Мазер.

Codemasters внесла ряд улучшений в крутящий момент двигателя и инерцию автомобиля, а также в баланс между аэродинамикой и сцеплением шин, основываясь на отзывах команды. Эти изменения должны сделать автомобили более предсказуемыми при разгоне, торможении и прохождении поворотов.

В F1 23 будут представлены все автомобили, гонщики и трассы сезона 2023 года, включая трассы Гран-при Лас-Вагаса и Lusail International Circuit (Катар), а также унаследованные трассы Шанхая (Китай), Поль Рикар (Франция) и Портиман (Португалия).

Тем временем в новом центре F1 World будет представлен контент, вдохновленный реальным гоночным календарем, который принесет с собой целый ряд режимов и позволит игрокам повышать уровень, выполняя задания, чтобы заработать новые обновления для автомобилей, раскраски, костюмы и шлемы.

EA также предлагает только цифровое издание Champions edition F1 23, которое предоставляет ранний доступ к игре с 13 июня и разблокирует ограниченный по времени контент Лас-Вегаса, а также косметику, прибавку к XP и 18 000 внутриигровой валюты PitCoin.

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