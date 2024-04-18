Codemasters представила потрясающий новый геймплейный трейлер F1 24

EA Sports и Codemasters опубликовали первые кадры игрового процесса F1 24, следующей игры в своей многолетней серии гоночных симуляторов. Он демонстрирует потрясающие визуальные эффекты и самого легендарного Макса Ферстаппена.

Также было раскрыто несколько новых деталей игрового процесса, например, новый режим «Карьера водителя». Вместо управления оригинальным персонажем игрокам предстоит пройти путь реального гонщика. Вы можете «укрепить» их существующие рекорды или воплотить в жизнь легендарных гонщиков, заработать новые награды, участвовать в соревнованиях, которые охватывают несколько сезонов и многое другое. Конечно, те, кто хочет пойти по пути новичков, все еще могут это сделать.

Также есть Challenge Career, предлагающий эпизодические «мини-сценарии карьеры» с различными событиями и испытаниями, где игроки могут занимать места в таблицах лидеров сообщества. Что касается вождения, EA Sports заявляет, что Dynamic Handling предлагает «самый аутентичный и захватывающий опыт вождения, который когда-либо ощущался» в серии. Игроков также ждут дополнительные возможности настройки автомобиля, улучшенная модель шин, «совершенно новая система кинематики подвески» и многое другое.

F1 24 выйдет 31 мая на Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и ПК.