EA Sports анонсировала симулятор гонок Формулы-1 F1 24

EA Sports подтвердила дату выхода F1 24, а издатель также опубликовал рекламный трейлер, который дает игрокам возможность впервые взглянуть на предстоящую гоночную игру.

Накануне сезона Формулы-1 2024 года, в котором Макс Ферстаппен из Red Bull Racing F1 будет стремиться завоевать свой третий подряд титул чемпиона Формулы-1, EA Sports предоставила фанатам возможность впервые взглянуть на F1 24 через пост в Твиттере. Трейлер официальной видеоигры чемпионата мира Формулы-1 FIA 2024 года также подтвердил дату выхода F1 24 — пятницу, 31 мая.

Дата выпуска F1 24 ранее была раскрыта надежным инсайдером отрасли Биллбил-куном, и она оказалась верной. В последние годы даты выпуска серийных серий, похоже, смещаются все раньше и раньше: начиная с июльского окна F1 21 и F122, за которым следует июньский запуск F1 23.

F1 24 выйдет на обычных платформах, включая консоли текущего поколения (PS5 и Xbox Series X|S), консоли предыдущего поколения (PS4 и Xbox One) и ПК.