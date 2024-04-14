Судя по всему, разработка новой Fable находится на финальной стадии

Как выяснилось из публикации на Linkedin, за последнее время Playground Games покинули несколько высокопоставленных членов команды разработчиков Fable. В их числе Мартин Ланкастер, который занимал должность директора по нарративу.

Не так давно проект лишился руководителя отдела повествования Анны Мегилл. Анна работала непосредственно под началом Мартина Ланкастера, но ни один из разработчиков больше не участвует в проекте. Сценаристка Эмбер Хоулдерс и арт-директор проекта Нюк Фунг Саи также переходят на другую работу. Изменения коснулись даже команды Forza Horizon, но это, скорее всего, означает, что большая часть работы над Fable близка к завершению.

По слухам, ролевая игра уже находится в играбельном состоянии, а один из известных инсайдеров сообщил о запуске проекта в 2025 году. Похоже, что эти изменения не связаны с "красным флагом", а лишь свидетельствуют о завершающей стадии работы над проектом.

Fable находится в разработке уже много лет. В команде Playground Games насчитывается более 300 разработчиков, поэтому вполне естественно ожидать, что по мере ухода одних разработчиков к команде будут присоединяться новые. Как правило, ключевые специалисты покидают проекты, когда их работа уже выполнена.

А поскольку разработка предположительно находится на финальной стадии, можно ожидать, что во время июньской презентации Xbox Games Showcase от Microsoft состоится еще одно знакомство с этой RPG. Может быть, на том же мероприятии игровой гигант даже назовет приблизительные сроки выхода.