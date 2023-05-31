Fable 4 TBA
8.6 167 оценок

Xbox намекает на презентацию Fable 4 на выставке Xbox Games Showcase

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Gruz_
Новости

До выставки Xbox Games Showcase остались считанные дни, и чтобы усилить ажиотаж, в социальных сетях Xbox появился интересный 21-секундный тизерный ролик, который заставил многих фанатов говорить о том, что на выставке могут показать новую Fable.

В ролике, представленном ниже, видно, как камера идет по следу из блесток, а на заднем плане играет музыка из фэнтези. Как отметил исполнительный редактор IGN Райан МакКафри, в Fable также используются похожие следы блесток. Чтобы выполнить квест в Fable, необходимо пройти по блестящему следу, что и показано в видео.

В свою очередь, некоторые фанаты пошли дальше, связав музыку в этом тизере с оригинальной игрой. В частности, один из них сравнил ее с треком "Bowerstone" из первой игры, которая была выпущена в качестве эксклюзива для консоли Xbox в 2004 году.

Этот тизер и разговоры о том, что новая Fable может быть показана 11 июня на предстоящей выставке Showcase, появились после того, как в марте прошел слух о том, что до выхода фэнтезийной ролевой серии еще "очень далеко". Хотя, возможно, до этого еще далеко, не исключено, что Microsoft и Playground наконец-то готовятся к полноценному показу.

Microsoft впервые анонсировала новую игру по Fable еще в июле 2020 года с помощью короткого тизер-трейлера. Разработкой игры занимается британская студия Playground Games, хорошо известная по серии гоночных игр с открытым миром Forza Horizon.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
6363

Очень жду подробностей о Fable.

4
AngiFes

Новости о Playground от Playground🤣

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