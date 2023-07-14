Градостроительный симулятор Fabledom, созданный студией из двух человек, получил обновление Gallantry & Bartering ©

К градостроительному симулятору Fabledom, вдохновленному сказочной атмосферой и диснеевскими мультфильмами, вышло новое обновление Gallantry & Bartering.

В игру добавили механики торговли и взаимодействия с другими королевствами, что позволит выстраивать дипломатические отношения со своими соседями. Помимо этого, разработчики не забыли о новых зданиях и сооружениях - теперь своему королевству можно придать еще более уникальный вид.

Игра Fabledom находится в раннем доступе в Steam и имеет 88% положительных отзывов.