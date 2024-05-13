На ПК состоялся выход полной версии симулятора строительства сказочного королевства Fabledom

Инди-разработчик Grenaa Games в сотрудничестве с издателем Dear Villagers приглашает игроков погрузиться в очаровательный уютный мир Fabledom, градостроительного симулятора сказочного королевства. Долгожданная версия 1.0 уже доступна для ПК в Steam, а релизы для консолей также ожидаются в третьем квартале 2024 года.

Grenaa Games, небольшая, но страстная студия, неустанно работала над расширением уютного мира Fabledom, постоянно предоставляя обновления и функции в раннем доступе в течение целого года с момента выхода раннего доступа 13 апреля 2023 года. От расширенного романтического путешествия и вариантjd дипломатии для новых сказочных встреч, в Fabledom всегда есть что-то волшебное.

Fabledom, действие которой происходит в сказочном мире, представляет собой идеальный строитель города с непринужденной атмосферой. Наслаждайтесь ростом своего поселения, торгуйте и используйте дипломатию, чтобы объединиться или бросить вызов своим соседям, а главное, найдите себе принца или принцессу и живите долго и счастливо.