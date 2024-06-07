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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.6 249 оценок

Инсайдеры опубликовали системные требования к ПК Black Myth Wukong

monk70
Новости

В сеть просочились системные требования для Black Myth Wukong на ПК, что показывает, что игра будет требовательной на максимальных настройках графики. Например, чтобы играть в разрешении 4К, вашему компьютеру потребуется не менее 32 ГБ оперативной памяти. Информацию опубликовали инсайдеры Lunatic Ignus и ZFeetyou30399 в Х/Твиттере.

Требования для 1080p (низкие) без трассировки лучей:

  • Процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600.
  • Графический процессор: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580.
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Хранилище: 130 ГБ на SSD.

Требования для 1080p (высокие) без трассировки лучей:

  • Процессор: Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 5 5500.
  • Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700 XT или Intel Arc A750.
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Хранилище: 130 ГБ на SSD.

Требования для 4К без трассировки лучей:

  • Процессор: Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 5 5500.
  • Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 7800 XT.
  • Память: 32 ГБ ОЗУ.
  • Хранилище: 130 ГБ на SSD.

Требования для разрешения 1080p (низкие) с трассировкой лучей:

  • Процессор: Intel Core i5-9400 или AMD Ryzen 5 1600.
  • Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 3060.
  • Память: 16 ГБ ОЗУ.
  • Хранилище: 130 ГБ на SSD.

Требования для разрешения 1080p (высокие) с трассировкой лучей:

  • Процессор: Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 5 5500.
  • Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 4060.
  • Память: 16 ГБ ОЗУ.
  • Хранилище: 130 ГБ на SSD.

Требования для 4K с трассировкой лучей:

  • Процессор: Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 5 5500.
  • Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 4080 Super.
  • Память: 32 ГБ ОЗУ.
  • Хранилище: 130 ГБ на SSD.

Интересно, что разработчик не перечисляет ни одного варианта графического процессора AMD для трассировки лучей. Как упоминалось выше, для разрешения 4K как с включенной, так и с выключенной трассировкой лучей также потребуется 32 ГБ оперативной памяти.

Black Myth Wukong выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S 20 августа.

8
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Jarvis666

Вроде норм системки

7
Floww

Уже стандартные системки для последних игр с топ графоном

1
Egik81
Интересно, что разработчик не перечисляет ни одного варианта графического процессора AMD для трассировки лучей.

Ничего удивительного не могут поделки голой королевы уже какое поколение лучи обеспечить по скорости я уж молчу про качеству даже близкие к зеленным. Разве что ахалай махалай крайзис лучи на приставках и своих поделках на ПК.

Касательно же игры помнится, как её пиарили чуть ли никак чудо китайского игропрома в плане качества. Но ближе к релизу как обычно оно куда-то задевалось и аппетиты при этом выросли до обычных игровых западных проектов.

1
ГАЗ-М20

Непонятно, RTX 2060 - это для средних или высоких настроек в FHD?

1
monk70

Теперь должно быть понятно.

1
Пользователь ВКонтакте

Скорее всего для для низких учитывая движок // Dante's Inferno

1
warp 37

Я до сих пор не знаю, зачем мне 32 Гб ОЗУ, но ответы приходят со временем.

1
AllConforD

"Интересно, что разработчик не перечисляет ни одного варианта графического процессора AMD для трассировки лучей."

Зачем упоминать видяйки которые не могут в трассировку лучей, точнее могут, но таааааак медленно, что всё равно, что не могут. AMD хорошо умеет делать пустозвонные маркетинговые выступления, сотрясать пустой воздух и мелко, исподтишка, оскорблять конкурентов, а также рисовать красивые графики о превосходстве над конкурентами, но, делать действительно достойные видяйки с качественными игровыми технологиями они уже много, много, много лет не в состоянии. Отсюда и та мизерная доля рынка в 12%, которую они занимают на рынке игровых видеокарт, а посему не упоминать их видяйки, в контексте поддержки трассировки лучей, для разрабов вполне логично.

1
Killer roc Killer roc

мне срочно нужна 3080 для 2К.)))

0
Анатолий Токарев

Во,у меня на ультрах пойдёт.4090 райзен 9.неплохо.и на 4к.

0