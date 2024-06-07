Инсайдеры опубликовали системные требования к ПК Black Myth Wukong

В сеть просочились системные требования для Black Myth Wukong на ПК, что показывает, что игра будет требовательной на максимальных настройках графики. Например, чтобы играть в разрешении 4К, вашему компьютеру потребуется не менее 32 ГБ оперативной памяти. Информацию опубликовали инсайдеры Lunatic Ignus и ZFeetyou30399 в Х/Твиттере.
Требования для 1080p (низкие) без трассировки лучей:
- Процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600.
- Графический процессор: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580.
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Хранилище: 130 ГБ на SSD.
Требования для 1080p (высокие) без трассировки лучей:
- Процессор: Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 5 5500.
- Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700 XT или Intel Arc A750.
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Хранилище: 130 ГБ на SSD.
Требования для 4К без трассировки лучей:
- Процессор: Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 5 5500.
- Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 7800 XT.
- Память: 32 ГБ ОЗУ.
- Хранилище: 130 ГБ на SSD.
Требования для разрешения 1080p (низкие) с трассировкой лучей:
- Процессор: Intel Core i5-9400 или AMD Ryzen 5 1600.
- Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 3060.
- Память: 16 ГБ ОЗУ.
- Хранилище: 130 ГБ на SSD.
Требования для разрешения 1080p (высокие) с трассировкой лучей:
- Процессор: Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 5 5500.
- Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 4060.
- Память: 16 ГБ ОЗУ.
- Хранилище: 130 ГБ на SSD.
Требования для 4K с трассировкой лучей:
- Процессор: Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 5 5500.
- Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 4080 Super.
- Память: 32 ГБ ОЗУ.
- Хранилище: 130 ГБ на SSD.
Интересно, что разработчик не перечисляет ни одного варианта графического процессора AMD для трассировки лучей. Как упоминалось выше, для разрешения 4K как с включенной, так и с выключенной трассировкой лучей также потребуется 32 ГБ оперативной памяти.
Black Myth Wukong выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S 20 августа.
Вроде норм системки
Уже стандартные системки для последних игр с топ графоном
Ничего удивительного не могут поделки голой королевы уже какое поколение лучи обеспечить по скорости я уж молчу про качеству даже близкие к зеленным. Разве что ахалай махалай крайзис лучи на приставках и своих поделках на ПК.
Касательно же игры помнится, как её пиарили чуть ли никак чудо китайского игропрома в плане качества. Но ближе к релизу как обычно оно куда-то задевалось и аппетиты при этом выросли до обычных игровых западных проектов.
Непонятно, RTX 2060 - это для средних или высоких настроек в FHD?
Теперь должно быть понятно.
Скорее всего для для низких учитывая движок // Dante's Inferno
Я до сих пор не знаю, зачем мне 32 Гб ОЗУ, но ответы приходят со временем.
"Интересно, что разработчик не перечисляет ни одного варианта графического процессора AMD для трассировки лучей."
Зачем упоминать видяйки которые не могут в трассировку лучей, точнее могут, но таааааак медленно, что всё равно, что не могут. AMD хорошо умеет делать пустозвонные маркетинговые выступления, сотрясать пустой воздух и мелко, исподтишка, оскорблять конкурентов, а также рисовать красивые графики о превосходстве над конкурентами, но, делать действительно достойные видяйки с качественными игровыми технологиями они уже много, много, много лет не в состоянии. Отсюда и та мизерная доля рынка в 12%, которую они занимают на рынке игровых видеокарт, а посему не упоминать их видяйки, в контексте поддержки трассировки лучей, для разрабов вполне логично.
мне срочно нужна 3080 для 2К.)))
Во,у меня на ультрах пойдёт.4090 райзен 9.неплохо.и на 4к.